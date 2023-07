La policía de Cipolletti habló sobre los hechos de inseguridad: qué dijo

En los últimos meses, se ha observado un incremento significativo de los hechos de inseguridad en Cipolletti, esto ha generado preocupación en la población que asegura que cada día la situación se vuelve más preocupante. Robos de vehículos, ingresos a hogares, incluso tiros en la zona céntrica de la ciudad, mantienen alerta a los vecinos. Desde la policía buscan brindar tranquilidad a los ciudadanos, «estamos realizando medidas preventivas y de refuerzos», manifestó el comisario de la unidad Cuarta.

Cipolletti se convirtió hace algunas semanas, en lo que los vecinos denuncian como «tierra de nadie». Los robos afectan a todos los sectores, vecinos y comerciantes de la ciudad, y a todas las zonas, pero sobre todo afecta a la zona centro de la ciudad. Robo en locales comerciales, ingreso a hogares e incluso disparos fueron algunos de los hechos de inseguridad que han vivido los cipoleños los últimos días.

El comisario José González, jefe de la Unidad Cuarta de Cipolletti dialogó con Diario RÍO NEGRO sobre las medidas que se están tomando desde la fuerza policial ante las situaciones de inseguridad. Aseguró que se han intensificado los recorridos por la ciudad, pero no hay respuesta por parte del gobierno provincial a las demandas de recursos que necesitan las comisarias de Cipolletti.

«Constantemente venimos realizando y adoptando acciones preventivas para contrarrestar esta situación de inseguridad en la ciudad. Para ser concretos en la unidad Cuarta de Cipolletti estamos reforzando la vigilancia y enviando patrullajes con las unidades especiales (BOCAR, BMA, COER) a diferentes puntos de al ciudad y en diversos horarios», explicó José González, jefe de la unidad.

Además, el comisario aseguró que se mantienen reuniones constantes con referentes barriales, comerciantes e instituciones para ayudar a mantener la seguridad ciudadana. «Se intensificaron los controles con el área de tránsito municipal, sobre todo en los horarios de comercio y nocturno», declaró González.

Entre las acciones que se llevan adelante, la unidad cuarta y el resto de las unidades de Cipolletti, mantienen una comunicación constante y directa con la fuerza policial de Neuquén. Sobre todo en lo que respecta a «sumar información sobre robos de vehículos y delitos conexos», aclaró González.

Desde la unidad cuarta aseguraron que esperan poder sumar más patrullajes y «otros dispositivos de actuación rápida para llevar más seguridad a los vecinos y comerciantes de la ciudad».

Inseguridad en Cipolletti: cuál es la situación de la ciudad

En Cipolletti las formas de delinquir son cada vez más variadas, robos de vehiculos en domicilios particulates y saltos express a punta de pistola a comerciantes son sin dudas dos de las más comunes. Ayer por la madrugada un grupo de jóvenes ingresó a un reconocido edificio de la ciudad y robó varias motos cotizadas en más de dos millones de pesos.

Mientras tanto en el centro intentaron robar un vehículo. Según relataron los vecinos, la persecución comenzó con el responsable del hecho y confirmaron que fue interceptado frente a la terminal de ómnibus de la ciudad.

Otro hecho que preocupó a la ciudad fue el robo a punta de pistola que sucedió durante el fin de semana. El joven iba a realizar un reparto de pan a una despensa de la calle J.M Paris, cuando un asaltante lo sorprendió apuntándolo con un arma. El asaltante sustrajo las pertenecías del repartidor y se fue en su bicicleta.

En muchos casos los vecinos denuncian que “las ciudades se han convertido en tierra de nadie” y reclaman al gobierno provincial, encabezado por la gobernadora Arabela Carreras, que proporcione los recursos necesarios a las fuerzas policiales, pero no hay respuesta. Tampoco la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, logra afrontar el desafío de abordar el creciente aumento de la inseguridad, debido a la falta de apoyo por parte del gobierno.

Marcha por la inseguridad en Cipolletti

Esta semana una comerciante de Cipolletti fue víctima de reiterados robos en su taller comercial. La comerciante Maria Paz Montelpare aseguró que no fue la única víctima, sino que los salones que están contiguos a su propiedad también sufrieron robos durante los últimos días.

Frente a esta situación, los vecinos cansados de los hechos de inseguridad proponen realizar una marcha, para pedir a la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, brinde una respuesta para los cipoleños. Aún no esta definida la fecha y horario, pero será para pedir más recursos.

“Es una situación que no puede seguir de esta manera. No sabemos qué más hacer, esto no da para más. No podemos seguir viviendo así. Yo necesito que los comerciantes me apoyen, la mayoría hemos sido de robos o intentos de robos. La gente está cansada de denunciar y que no pasa nada”, expresó Montelpare.