Marcha por la inseguridad en Cipolletti: exigen respuesta de la ministra de seguridad de Río Negro

Esta semana una comerciante de Cipolletti fue víctima de reiterados robos en su taller comercial. La comerciante Maria Paz Montelpare aseguró que no fue la única víctima, sino que los salones que están contiguos a su propiedad también sufrieron robos durante los últimos días. Frente a esta situación, los vecinos cansados de los hechos de inseguridad proponen realizar una marcha, para pedir a la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, brinde una respuesta para los cipoleños. Aún no esta definida la fecha y horario, pero será para pedir más recursos.

Maria Paz Montelpare es comerciante de Cipolletti. Esta semana un sujeto ingresó a robar en su taller ubicado en la calle Alem, y se llevó todas sus herramientas. Montelpare aseguró que no es la primera vez, sino que en al menos cinco oportunidades enterraron a robarle.

Cansada de los robos y de los hechos de inseguridad que azotan a Cipolletti, les propuso a los comerciantes de la ciudad organizar una marcha para pedir seguridad y recursos para las fuerzas policiales.

“Es una situación que no puede seguir de esta manera. No sabemos qué más hacer, esto no da para más. No podemos seguir viviendo así. Yo necesito que los comerciantes me apoyen, la mayoría hemos sido de robos o intentos de robos. La gente está cansada de denunciar y que no pasa nada”, expresó Montelpare.

Además, pidió que las personas que fueron víctimas de robos realicen las denuncias. “Somos solo un 20% las personas que denunciamos y eso es una pena porque es un deber como ciudadano. Aunque no pase nada, denunciemos igual para que quede un registro. En Cipolletti, en lo que va del año llevamos 300 denuncias en medio año y esto no da un panorama de lo que estamos viviendo”, manifestó.

Durante el último robo, que ocurrió el sábado, la mujer pudo ver al sujeto caminando por el techo del local, incluso alcanzó a sacarle una foto, pero se escapó. Realizó la denuncia, pero la justicia no puede detener hasta ahora al sujeto. “Hoy tengo el local cerrado por miedo, y estoy pidiendo que detengan a esta persona, pero me dicen que no la detienen porque no pueden vincular la prueba”, aseguró en Fmmaster.

Frente a los diferentes actos delictivos que ocurren en Cipolletti, los comerciantes buscan ejecutar la marcha. Por el momento no hay fecha ni horario, pero será para pedir más recursos en materia de seguridad al gobierno provincial.

“Queremos que se trabaje en la seguridad de todos. Queremos pedirle a la ministra de seguridad Betiana Minor que envíe los recursos para las fuerzas de seguridad. Si te estamos diciendo que tenemos solo 12 policías dando vueltas y 2 patrulleros, en la comisaría principal de la ciudad, te pedimos que hagas algo. Es una vergüenza que una comisaría tenga este estado, nos parece una situación lamentable”, finalizó.

Inseguridad en Cipolletti: cuál es la situación de la ciudad

En Cipolletti existen alrededor de siete unidades policiales, en la mayoría tienen entre uno y dos móviles para cubrir el radio que les corresponde, pero existen otras comisarías que no tienen por lo tanto los efectivos policiales deben realizar los recorridos a pie.

La falta de vehículos no es el único inconveniente, sino que también en algunos casos las comisarias reciben donaciones de combustible de los vecinos para poder patrullar.

Tampoco las instalaciones policiales se encuentran en condiciones para que pueden desempeñar sus labores, e incluso en algunas los empleados policiales deben pagar los servicios de la unidad.

Otro desafío al que se enfrentan las fuerzas de seguridad de Cipolletti es la escasez de personal humano para llevar a cabo patrullajes y frente a este panorama no hay respuesta del gobierno provincial.