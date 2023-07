Robaron costosas motos en un edificio de Cipolletti: «Es una zona liberada»

Este martes durante la madrugada se registró un nuevo hecho de inseguridad en Cipolletti. En un complejo de departamentos robaron cuatro motos de alta gama y los vecinos reclaman por la falta de presencia policial. Esta tarde también robaron costosas camionetas de una concesionaria en Neuquén.

Luciano Muñoz, una de las víctimas describió en diálogo con Diario RÍO NEGRO cómo ocurrió el hecho en el edificio Nova, ubicado en Mariano Moreno al 574. «Mi moto y otra más se las llevaron a las 3.40 y más tarde se llevaron las otras dos«, comentó.

Detalló que se enteró esta mañana cuando estaba por ir a trabajar. «Estoy gestionando una reunión con los inquilinos del edificio para generar una mejora una seguridad y un tipo de cambio«, explicó.

Además, reclamó la falta de personal policial en la zona y confirmó que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en el edificio. «Ya se habían robado una moto hace un mes en este edificio, es preocupante, lo próximo va a ser un auto y después puede ser la vida de una persona, es una zona liberada, no tenemos seguridad las 24 horas«, lamentó.

Las motos fueron robadas durante esta madrugada en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Muñoz explicó cómo fue la metodología que utilizaron para llevarse las motos del estacionamiento del edificio Nova. «Las motos las sacaron por el acceso el tema es que me enteré como entraron, treparon el paredón del barrio 12 de septiembre, se subieron a los techos del estacionamiento y ahí entraron, eran 4 personas que se ven en cámaras y tuvieron toda una logística«, aseguró.

Y concluyó que finalizaron su maniobra trepando por la estructura de madera que se encuentra en la entrada del complejo. «No se si tienen algún pin o forzaron la puerta y la lograron abrir«, planteó.

Inseguridad en Cipolletti: reclaman mayor seguridad en la zona

Muñoz describió que se trata de motos de alto valor. «Son motos caras, de dos millones de pesos para arriba, pero no es lo material, las motos ya están. Uno ya piensa en mudarse, me importa la familia y es muy difícil así. Todo el día es lo mismo, van a terminar matando a alguien por entrar, no quiero que lleguemos a eso«, lamentó.

Aseguró que la denuncia fue realizada en la comisaría N°32 de Cipolletti y confirmó que aún no hubo novedades de la investigación. «Hoy fui dos veces a la comisaría y no hubo novedades», dijo.

Además reclamó por el accionar policial y la postura del consorcio frente a la seguridad del edificio: «La policía tardó mucho en llegar al lugar. Junto a los vecinos estamos disconformes con el consorcio del edificio con respecto a la seguridad, hoy son los vehículos y después puede ser la vida de una persona. La zona esta totalmente regalada».

Según describió, luego del hecho de inseguridad ocurrido previamente, fue casi nula la respuesta del complejo. «Hace un mes robaron, la puerta principal contaba con un solo imán, le agregaron otro imán al acceso y no implementaron ninguna otra seguridad, no hay respuesta», criticó.