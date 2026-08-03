La reconstrucción de la inteligencia humana

La lectura del diario vuelve a ganar valor como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y comprender la realidad. Foto: Cecilia Maletti.

Durante casi tres décadas la humanidad abrazó una premisa que parecía indiscutible: cuanto más temprano una persona accediera a la tecnología, mejor preparada estaría para el futuro. La digitalización de las aulas, la expansión de las redes sociales, la sustitución del papel por las pantallas y, más recientemente, la irrupción de la inteligencia artificial generativa fueron presentadas como etapas inevitables del progreso.

Hoy ese consenso comienza a resquebrajarse.

Cada vez más gobiernos (como Francia, que limitó las redes sociales a mayores de 15 años para la comprensión del lenguaje y la defensa de la lectura del papel), universidades (como la de Chicago, que no permite la IA en el primer año de la carrera para que los estudiantes dominen los fundamentos de la argumentación, la escritura académica y la lectura analítica por cuenta propia), investigadores en neurociencias y especialistas en educación coinciden en que el verdadero desafío ya no consiste en incorporar más tecnología, sino en determinar cuándo, cómo y en qué momento del desarrollo intelectual debe utilizarse.

Las recientes decisiones de restringir el uso de inteligencia artificial en los primeros años de formación universitaria en algunas instituciones académicas, de limitar el acceso de menores a las redes sociales en varios países europeos y de recuperar la lectura en papel dentro de las escuelas no constituyen hechos aislados. Forman parte de un cambio cultural mucho más profundo.

Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma educativo.

La crisis silenciosa del pensamiento profundo

La revolución digital multiplicó el acceso a la información, pero no necesariamente aumentó la capacidad para comprenderla.

Nunca antes hubo tantos datos disponibles y, paradójicamente, nunca resultó tan difícil sostener la atención durante varios minutos sobre una misma idea.

El cerebro humano evolucionó durante miles de años para aprender mediante procesos lentos: observar, leer, comparar, recordar, establecer relaciones y elaborar conclusiones propias. La lógica de las plataformas digitales funciona exactamente al revés. Premia la velocidad, la interrupción constante, el consumo fragmentado y la gratificación inmediata.

En ese contexto aparece la inteligencia artificial.

Su extraordinaria capacidad para responder preguntas, redactar textos o resolver problemas representa una herramienta formidable. Sin embargo, utilizada demasiado puede reducir el esfuerzo intelectual indispensable para formar un pensamiento autónomo. La preocupación de numerosos educadores no radica en que la IA produzca respuestas incorrectas, que puede pasar, sino en que produzca respuestas antes de que el estudiante haya aprendido a formular buenas preguntas.

Pensar es un músculo. Y como todo músculo, si deja de ejercitarse, se debilita.

El papel como tecnología cognitiva

Paradójicamente, aquello que parecía condenado a desaparecer vuelve a adquirir un valor estratégico. El libro, el cuaderno y el diario impreso ya no representan solamente soportes físicos de información: comienzan a ser entendidos como herramientas de entrenamiento cerebral.

Diversos estudios muestran que la lectura prolongada en papel favorece la comprensión profunda, mejora la memoria de largo plazo y facilita la construcción de mapas mentales del texto. El lector recuerda con mayor precisión dónde estaba una idea dentro de una página, establece relaciones entre capítulos y desarrolla una representación espacial del contenido que difícilmente se reproduce en una pantalla.

La lectura digital posee ventajas indiscutibles para la consulta rápida, la búsqueda de información y el acceso inmediato al conocimiento. Pero cuando el objetivo es comprender, interpretar, analizar y reflexionar, el soporte impreso continúa ofreciendo ventajas significativas.

No es una batalla entre papel y tecnología. Es comprender que cada soporte desarrolla capacidades distintas.

La lectura del diario: una gimnasia intelectual cotidiana

Existe, sin embargo, otro aspecto del que se habla poco y cuya importancia resulta enorme.

La lectura cotidiana del diario constituye probablemente uno de los ejercicios intelectuales más completos que puede realizar un ciudadano. Exige linealidad, silencio y esfuerzo cognitivo activo.

A diferencia de las redes sociales, donde los algoritmos muestran únicamente aquello que coincide con nuestras preferencias, un diario presenta una realidad organizada por criterios periodísticos. En una misma edición conviven economía, política, ciencia, salud, educación, cultura, deportes, historia, opinión y vida social. El lector no recibe únicamente la noticia que fue a buscar. Se encuentra con la noticia que no esperaba. Y allí reside una enorme riqueza intelectual.

El diario obliga a salir de la propia burbuja informativa. Invita a establecer conexiones entre hechos aparentemente inconexos. Construye contexto.

En tiempos donde la inteligencia artificial puede responder cualquier pregunta en segundos, quizás la función más valiosa del periodismo consiste precisamente en ofrecer aquello que ningún algoritmo puede reemplazar completamente: una mirada editorial sobre la realidad.

El valor irremplazable del diario regional

Si el diario nacional explica un país, el diario regional explica la vida.

Los grandes medios informan sobre decisiones presidenciales, conflictos internacionales o indicadores económicos.

Los diarios regionales cuentan aquello que modifica directamente la existencia cotidiana de una comunidad. Informan sobre el hospital donde se atenderán los vecinos. Sobre la escuela donde estudiarán los hijos. Sobre las obras públicas del barrio. Sobre las industrias que generan empleo. Sobre la producción agropecuaria de la región. Sobre las instituciones intermedias, los clubes, las cooperadoras, las universidades, las entidades culturales y las organizaciones solidarias que sostienen el entramado social.

Leer diariamente un periódico regional significa conocer el territorio que habitamos. Significa comprender los problemas reales de la comunidad antes de que se transformen en crisis. Significa reconocer los nombres de quienes construyen silenciosamente la vida colectiva.

La ciudadanía comienza allí. No en las tendencias globales, sino en el conocimiento del propio entorno.

Las investigaciones sobre hábitos de lectura muestran, además, que el periódico impreso favorece una relación distinta con la información y con la participación cívica respecto del consumo fragmentado de noticias en línea.

Del entusiasmo tecnológico a la prudencia

La historia demuestra que toda gran innovación atraviesa una etapa de fascinación. Luego llega la madurez.

Hoy comienza esa segunda etapa.

Nadie propone regresar al mundo analógico.

La inteligencia artificial transformará la medicina, la ciencia, la producción, la industria, la investigación y prácticamente todas las profesiones. Pero precisamente por su enorme poder resulta imprescindible formar personas capaces de utilizarla críticamente.

Primero debe aprenderse a escribir. Después a corregir con IA.

Primero, a resolver un problema. Luego a optimizarlo mediante algoritmos.

Primero, a pensar. Después a automatizar.

El diario obliga a salir de la propia burbuja informativa e invita a establecer conexiones entre hechos aparentemente inconexos, construye contexto.

Un cordón sanitario pedagógico

Las restricciones que hoy aparecen en distintos sistemas educativos no constituyen un rechazo a la innovación. Representan un mecanismo de protección.

Un cordón sanitario pedagógico destinado a preservar aquello que ninguna tecnología puede fabricar automáticamente: la curiosidad, el juicio crítico, la comprensión profunda, la imaginación, la memoria, la paciencia intelectual y la capacidad de construir ideas propias.

Porque la inteligencia artificial puede producir respuestas. Pero únicamente una inteligencia humana bien formada puede distinguir cuáles de esas respuestas merecen ser creídas.

En definitiva, el gran debate del siglo XXI ya no consiste en decidir cuánto utilizaremos la tecnología. La verdadera pregunta será cuánto de nuestra capacidad de pensar estamos dispuestos a conservar antes de delegarla en las máquinas.

(*) Director del diario Democracia.