Cipolletti comenzó con el alumbrado en Ruta Provincial N° 65

La obra busca mejorar la seguridad vial y reducir los costos de consumo eléctrico. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti comenzó con las tareas preliminares de la obra de luminarias en la Ruta 65, en el tramo comprendido entre calle Mosconi y Puente 83.

La empresa a cargo de los trabajos es OM Energy S.A.S y actualmente lleva adelante la demarcación de las columnas de alumbrado público.

En total se instalarán 124 columnas metálicas de 11 metros de altura, cada una equipada con luces LED de 180w y 2 columnas de 9 metros de altura equipadas con focos de 120w, ubicadas sobre el cruce ferroviario de calle Lago Huechulafquen.

La Secretaria de Obras Públicas informó que se trata de una obra delegada a través del Minsiterio de Obras Públicas e Infraestructura de la Provincia de Río Negro.

De acuerdo con lo informado con el Ejecutivo municipal, el plan de alumbrado busca mejorar la seguridad vial y peatonal, incrementar la eficiencia energética y reducir los costos de consumo eléctrico.