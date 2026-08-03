Figueroa presentó el proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén solo se vendan a argentinos

El gobierno de Rolando Figueroa finalmente presentó este lunes ante la Legislatura el proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén solo se puedan adjudicar o comercializar a personas físicas y jurídicas de Argentina.

La medida había sido adelantada ayer por fuentes oficiales en medio de las expectativas por el debate que se dará el próximo jueves por la reforma a la Ley de Tierras en el Senado de la Nación.

«Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con arraigo y vinculación efectiva con nuestra provincia, para impulsar nuestra producción, turismo, empleo y desarrollo sostenible», escribió en sus redes el mandatario.

LA TIERRA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN SERÁ PARA ARGENTINOS



Enviamos a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales y ordenar el acceso a un recurso estratégico y finito: nuestra tierra.



Queremos que sea prioritariamente para neuquinos y argentinos con… pic.twitter.com/69HJwpoDK2 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 3, 2026

El texto, que ingresó este mediodía en la Cámara, propone la modificación del artículo 1 de la ley 263 de Tierras Fiscales para que los inmuebles de este tipo solo se puedan vender o arrendar a personas humanas o jurídicas argentinas dentro de la provincia.

Tierras neuquinas para los argentinos: «Un activo del patrimonio provincial»

Al argumentar la propuesta el Ejecutivo señaló que el objetivo es asegurar el interés público provincial, fortalecer el uso productivo y estratégico de las tierras, garantizar la planificación territorial y resguardar la soberanía territorial efectiva.

Indicó que las tierras fiscales, por su destino y relevancia socioeconómica, «constituyen un activo del patrimonio provincial destinado a políticas de desarrollo productivo de la agricultura, ganadería, forestación, energías renovables, turismo, industria, ordenamiento territorial y ambiental, generación de empleo y prevención de la concentración indebida».

El texto advierte que «permitir una adquisición irrestricta de tierras por capitales internacionales podría subordinar las políticas productivas o ambientales a intereses externos», motivo por el que «se busca evitar la concentración masiva del suelo en manos no nacionales que ponga en riesgo la integridad territorial o el control estatal sobre la matriz productiva».

Los plazos de la Legislatura y el pedido para Julieta Corroza

El proyecto propicia también la asignación de tierras fiscales hacia personas que tengan vinculación efectiva con la provincia, cumplan condiciones verificables y respeten objetivos de producción sostenible.

De acuerdo al calendario de la Legislatura, podría tomar estado parlamentario la semana que viene y quedaría en condiciones de tratarse en comisión a mediados de mes.

La apertura del debate en la provincia se dará en simultáneo al que se está desarrollando en el Congreso de la Nación por el proyecto de reforma que envió el Gobierno nacional para la ley de Tierras Rurales.

Ayer el Gobierno había dejado trascender en forma complementaria que Figueroa le había pedido a la senadora de La Neuquinidad Julieta Corroza que solicitara un límite cuantificable para la tenencia de tierras en manos de personas extranjeras durante el tratamiento en la Cámara Alta.