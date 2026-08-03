Nueva ola polar en la Patagonia: el pronóstico indica una fuerte baja de temperaturas e inestabilidad al cierre de la semana

El invierno argentino se encamina hacia uno de sus pasajes más activos y cambiantes de la temporada. Tras el paso continuo de sistemas inestables en el inicio de agosto, las proyecciones meteorológicas confirman que el tiempo no dará tregua y que la nieve, las precipitaciones y el frío helado se instalarán con fuerza en los próximos días.

Un análisis del sitio especializado Meteored anticipa que a partir de este viernes 7 de agosto ingresará una irrupción de aire de origen polar desde la Patagonia hacia la franja central. El fenómeno extenderá ráfagas severas del sector sur, precipitaciones e inestabilidad en varias provincias. Mirá acá el detalle.

Pérdida de estabilidad y acumulación de nieve en la zona de la cordillera: qué pasará en la Patagonia

La primera mitad de la semana mantendrá condiciones inestables, concentradas prioritariamente sobre la franja occidental y el norte argentino:

Nevadas en la Patagonia y Cuyo: la cordillera de Neuquén y Río Negro registrará acumulaciones de nieve de consideración en la alta montaña, mientras que en la cordillera mendocina se prevén de 50 a 100 centímetros más de nieve fresca , sumando complicaciones en los pasos fronterizos.

la cordillera de Neuquén y Río Negro registrará acumulaciones de nieve de consideración en la alta montaña, mientras que en la cordillera mendocina se prevén de , sumando complicaciones en los pasos fronterizos. Tormentas e inestabilidad: el litoral y el norte del país continuarán bajo la influencia de frentes húmedos con lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad.

el litoral y el norte del país continuarán bajo la influencia de frentes húmedos con lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Chaparrones costeros: las zonas atlánticas de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires mantendrán condiciones favorables para el desarrollo de chaparrones intermitentes.

El detalle del pronóstico: qué pasará al cierre de la semana con las «temperaturas gélidas» en la Patagonia

Para el tramo comprendido entre el martes y el jueves, los modelos numéricos globales (ECMWF de Europa y GFS de Estados Unidos) reflejan cierta divergencia.

Mientras el sistema europeo proyecta el paso ágil de una baja presión con lluvia en el centro-norte patagónico, la simulación estadounidense anticipa un estiramiento de las marcas elevadas en el norte antes de desencadenar un proceso de ciclogénesis con tormentas fuertes en el centro del país hacia el jueves.

A pesar de las discrepancias de corto plazo, ambos centros meteorológicos coinciden en que el viernes 7 marcará un quiebre definitivo: