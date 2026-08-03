Cipolletti ejecuta un plan de emergencia tras el temporal de lluvia: «Hay que tener paciencia», dijo Buteler

El Comité de Emergencia de Cipolletti se reunió este lunes y realizó un repaso del temporal de lluvia para reforzar e implementar un plan de trabajo con el objetivo de recuperar y mejorar la transpirabilidad en las calles.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, explicó que actualmente están con «todos los equipos de la Municipalidad sacando agua sobre todo donde no hay drenaje, en las zonas más alejadas». Además, sostuvo que: «hay que tener paciencia porque va a seguir lloviendo, por un fenómeno extraordinario y particular».

Por otro lado, afirmó que durante la reunión repasaron el plan de bacheo para avanzar cuando la lluvia cese. «Corta la lluvia entre jueves y viernes, y salimos con cuatro cuadrillas específicas para bachear. Estamos con todo el equipamiento municipal destinado a reparar las calles, solicitamos paciencia», sostuvo el jefe comunal.

El Municipio de Cipolletti desplegó este lunes un operativo de mantenimiento y asistencia en distintos puntos de la ciudad para reducir el impacto de las lluvias y mejorar la circulación.

Las cuadrillas realizaron trabajos de bacheo con material fresado sobre la banquina de la Ruta Nacional 151, a la altura de Cuatro Esquinas. Además, llevaron adelante tareas de desagote en calles anegadas de los barrios 2 de Agosto, Labraña, Puente 83, Ferri y María Elvira.

En paralelo, se avanzó con la limpieza de desagües en el sector este de la ciudad, desde Juan Domingo Perón y sobre calle Arturo Illia, mientras que otro equipo efectuó tareas de mantenimiento en el camino a Lalor. Desde el municipio indicaron que el cronograma continuará durante el resto de la semana en diferentes sectores.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante los próximos días persistirá el ingreso de aire húmedo, con períodos inestables y probabilidad de lluvias aisladas, especialmente entre el martes y el miércoles. A partir del jueves se espera el ingreso de aire polar, acompañado por vientos del oeste de intensidad regular a fuerte, un marcado descenso de la temperatura y probables heladas hacia la próxima semana.

Frente a este escenario, la Dirección de Protección Civil recomendó retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua, desenchufar los artefactos eléctricos expuestos a posibles filtraciones, circular con precaución en bicicleta o motocicleta debido a la pérdida de adherencia sobre el pavimento mojado y verificar periódicamente el estado de los techos, las bajadas de agua y los desagües cercanos.