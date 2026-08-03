Ya rige la reforma de la justicia civil en Neuquén: impacto en los plazos y nuevo rol para las partes

«Con este sistema las partes y sus abogados van a ser los protagonistas«, aseguró este lunes el juez de la Cámara Civil de Neuquén Gabriel Ciucci, uno de los tres magistrados que participaron en la presentación del nuevo código procesal civil adversarial que puso en marcha Neuquén a partir del último sábado.

En una conferencia realizada en la Ciudad Judicial, el nuevo cuerpo normativo fue destacado por ser inédito en el país y se recordó lo que había sucedido en 2014 cuando la provincia implementó la reforma del código procesal penal.

Junto a Ciucci también estuvieron el camarista Manuel Castañon López y la jueza civil María Eliana Reynals, que antes de repasar las implicancias del nuevo sistema resaltaron el trabajo en la comisión interpoderes durante el año pasado.

Los magistrados detallaron que el flamente código incorpora la figura del expediente digital, habilita la producción de pruebas a cargo de las partes que componen un proceso y ordena la realización de audiencias según corresponda.

Aseguraron que para su redacción se tuvieron en cuenta las dinámicas «sociales y económicas» que hoy tiene la provincia, reemplazando el cuerpo anterior que databa de 1975.

«Vamos a salir de esta lógica de la justicia en papel para pasar a una más moderna, que se corresponde con los tiempos que estamos transitando», dijo Reynals.

Los jueces, los abogados y las partes, con protagonismo renovado

La jueza resaltó el renovado rol que tendrán los magistrados, que estarán dedicados al arbitraje y la articulación del proceso para llegar a una sentencia en un plazo lo más razonable posible.

«La idea es lograr un proceso más ágil donde las partes y los abogados puedan tener el protagonismo que no tenían antes«, recalcó Ciucci.

Los expositores coincidieron en que este cambio pondrá el proceso civil «a disposición de las personas», permitiendo la producción de prueba, el acuerdo procedimental y un mayor nivel de diálogo mientras avanza el juicio.

«No es un cambio solo para el poder judicial, sino para toda la comunidad«, resaltaron.

El fuero civil abarca los procesos que versan sobre los derechos privados transigibles o disponibles por las partes. Interviene «cuando existe un conflicto entre personas humanas o jurídicas respecto de derechos de los que pueden disponer», de acuerdo a la ley.

Las causas donde se sentirán los cambios

El impacto se sentirá en un importante número de causas. Esto incluye trámites de responsabilidad civil, obligaciones y contratos, derechos reales, sucesiones, concursales y procesos constitucionales y de competencia asignada por leyes especiales.

Reynalds mencionó que la reforma también prevé incentivos de tipo económico. Dijo que en una sucesión donde los herederos deseen disponer de sus bienes de forma privada, el cuerpo normativo aliviará la carga de las tasas de Justicia. «La intención es que esa labor que se hace por fuera también tenga un reconocimiento», aclaró.

Bajo este nuevo código se resolverán, además, controversias vinculadas a la propiedad y la posesión de inmuebles.

«Si deciden acelerar el proceso, lo van a ver acelerado»

Castañon López afirmó que los tiempos procesales se modificarán en función del ritmo que las partes le quieren imprimir. «Si deciden acelerar el proceso, lo van a ver acelerado. En cambio, si deciden suspenderlo para llegar a un acuerdo o directamente retirarse, también lo podrán hacer».

Los expedientes iniciados con el código anterior se adaptarán a las modificaciones sin que ello implique la pérdida del material producido hasta el momento. Para ello se abrirá una etapa de transición entre las actuaciones que ya se hayan realizado y las instancias que todavía no se concretaron.

Respecto a las sentencias, se precisó que los jueces tendrán 10 días hábiles para emitirlas en los procesos sumarísimos y 20 días hábiles en el caso de los procesos ordinarios.

El organigrama del Poder Judicial no tendrá variaciones, más allá de un cambio en las denominaciones. Cómo ya informó Diario RÍO NEGRO, la Cámara Civil de Apelaciones de Neuquén será la N°1 y tendrá competencia en la región Confluencia, mientras que la Cámara Provincial pasará a ser la N°2 con jurisdicción en todo el interior, incluida Vaca Muerta.