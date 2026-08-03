Qué encontró la Fiscalía en la investigación por la explosión que terminó con la vida de Pablo Cifuentes

La mañana del 11 de julio una explosión sacudió el Albergue Municipal de Viedma, ubicado sobre la Costanera Norte, donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje. El único herido fue el trabajador municipal Pablo Cifuentes, quien realizaba tareas de mantenimiento en el edificio.

Tras la detonación se desplegó un importante operativo de emergencia. Bomberos, Policía y personal del Gabinete de Criminalística trabajaron en el lugar, mientras Cifuentes era trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti con graves heridas. Permaneció internado durante más de tres semanas, hasta que este domingo la Municipalidad confirmó su fallecimiento.

Desde el primer momento, la Justicia inició una investigación para determinar cómo se produjo la explosión y si existieron responsabilidades.

La hipótesis que maneja la Fiscalía

La causa quedó a cargo del fiscal Francisco Marano, quien se encontraba de turno cuando ocurrió el hecho y se constituyó en el lugar para dirigir las primeras actuaciones.

Mientras Bomberos y el Gabinete de Criminalística realizaban las pericias y aseguraban el edificio, debido al riesgo de derrumbe, comenzaron a reunirse los primeros elementos de la investigación.

Pablo Cifuentes murió tras la explosión en el Albergue Municipal de Viedma. Foto: gentileza.

Según las conclusiones preliminares del peritaje realizado por Bomberos, la explosión se habría originado por una pérdida de gas en una de las garrafas ubicadas en un sector de mantenimiento del albergue. La principal hipótesis indica que el gas se acumuló en ese ambiente y que una chispa o el intento de encender un piloto provocó la detonación.

La Fiscalía también informó que, al momento del hecho, Cifuentes se encontraba reemplazando las garrafas para mantener encendidas las estufas del establecimiento.

La tragedia pudo haber sido aún mayor

La investigación reveló además una circunstancia que evitó consecuencias mucho más graves. Según informó la Fiscalía, al momento de la explosión una delegación de aproximadamente 50 niños que se alojaba en el Albergue Municipal no estaba dentro del edificio, sino participando de una actividad deportiva en el gimnasio municipal Cayetano Arias.

Ese dato forma parte de la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores y explica por qué no hubo más personas afectadas por la explosión.

Qué documentación pidió la Justicia

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía continúa reuniendo documentación e información técnica para determinar si existió algún incumplimiento.

Para ello solicitó a la Municipalidad de Viedma la habilitación del establecimiento, la documentación de las instalaciones de gas, las inspecciones realizadas, la información sobre la provisión y el control de las garrafas, además de la identificación de los responsables del mantenimiento del lugar.

Con esa documentación y los resultados de las pericias, la Justicia evaluará si existieron incumplimientos y el eventual alcance de las responsabilidades que pudieran corresponder.