Obra en la barda de Neuquén: el municipio confirmó que tiene estudio de impacto ambiental y explicó los detalles del proyecto

La calle Mandalari en los primeros días de julio, antes del comienzo de las obras en el sector. (Foto: archivo Emiliano Ortíz)

La Municipalidad de Neuquén respaldó la ejecución de la obra sobre la calle Mandalari y confirmó que el proyecto cuenta con el estudio de impacto ambiental correspondiente y el aval técnico para su desarrollo. Tras las consultas generadas, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, remarcó que los trabajos se realizan sobre una traza histórica de la ciudad y garantizó que «la intervención no afecta ningún área protegida».

«Estamos frente a una gran obra pública de la ciudad de Neuquén que respeta todos los criterios ambientales», sostuvo el funcionario municipal, al precisar que toda la documentación técnica requerida fue presentada formalmente ante el área de Medio Ambiente.

Una traza histórica de 66 años y mejoras de seguridad vial

En relación con las características del terreno, Baggio detalló que la calle Mandalari es una vía trazada hace 66 años, consolidada desde la creación de Parque Norte. Actualmente, la arteria presenta una pendiente pronunciada de 45 metros entre su inicio y su final, lo que sumado a las escorrentías de agua en días de lluvia, la convierte en un tramo complejo y peligroso para la circulación cotidiana.

Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente de la ciudad de Neuquén.

El proyecto en marcha contempla la pavimentación del sector, la construcción de dos veredas, una ciclovía e iluminación, además de infraestructura de accesibilidad adaptada para personas con movilidad reducida. Según se informó desde la Subsecretaría de Medio Ambiente, la iniciativa «responde a una solicitud expresa de las comisiones vecinales de 14 de Octubre y Rincón de Emilio, y fue incorporada dentro del presupuesto municipal».

Vía de evacuación estratégica para cuatro barrios de Neuquén

Más allá del ordenamiento vial, desde el Municipio destacaron la función preventiva del trayecto. La arteria cumple un rol clave como vía de evacuación estratégica para los residentes de Rincón del Río, Rincón de Emilio, Rincón Club de Campo y 14 de Octubre ante situaciones de emergencia.

Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta afectación al entorno natural, Baggio aclaró de forma contundente que la traza «no forma parte de un área protegida». El funcionario explicó que el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó por unanimidad una rectificación del trazado para garantizar que la obra se ejecute de manera íntegra sobre tierras de jurisdicción municipal.

Durante los trabajos de mensura previos, se detectó que el recorrido original invadía una fracción de terreno perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), por lo que se realizó una leve modificación para encuadrar la totalidad de la traza en suelo comunal. «Cuando hacés una obra definitiva, tiene que hacerse enteramente en tu terreno», señaló Baggio, añadiendo que toda la documentación técnica forma parte del expediente ambiental.

Por último, el subsecretario comparó el desarrollo de Mandalari con los trabajos realizados tiempo atrás sobre la calle Huilén, una arteria de tierra lindante con una zona protegida que fue asfaltada con éxito: «Hoy todos estamos muy conformes con Huilén, como vamos a estar en unos meses más muy conformes con Mandalari», concluyó.