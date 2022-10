La reveladora imagen de la NASA del impacto de un meteorito en Marte

La NASA reveló una imagen y un audio del impacto de un meteorito en Marte. Desde la agencia espacial comunicaron que fue registrado por la sonda Insight y su sismómetro. Según difundieron el choque ocurrió el 24 de diciembre del año pasado.

El impacto causó sacudidas de magnitud 4 pero el origen de este temblor marciano solo fue confirmado cuando la nave llamada Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), en órbita alrededor del planeta, tomó imágenes del cráter recién formado, menos de 24 horas después.

La impresionante imagen muestra bloques de hielo que fueron proyectados en la superficie y un cráter de unos 150 metros de diámetro y 20 de profundidad, el más grande observado desde la puesta en servicio del orbitador MRO, hace 16 años, según la agencia AFP.

Incluso cuando los impactos de meteoritos no son raros en Marte «jamás hubiéramos pensado presenciar algo tan grande», dijo Ingrid Daubar, del equipo de misiones de la sonda Insight y del MRO.

Los investigadores estiman que el meteorito debía tener unos 12 metros, con lo que en la Tierra se habría desintegrado en la atmósfera.

«Es simplemente el impacto en la superficie más grande de meteorito que haya sido escuchado desde que la ciencia cuenta con sismógrafos o sismómetros», explicó a la AFP Philippe Lognonné, profesor en planetología que participó en dos estudios producto de estas observaciones y que fueron publicados el jueves en la revista Science.

La NASA también difundió la grabación de audio del sismo, obtenida acelerando las vibraciones recogidas por el sismómetro para hacerlas audibles.

Our @NASAInSight Mars lander "heard" seismic signals while our Mars Reconnaissance Orbiter captured images of the impact crater made by this Martian meteorite. To make the sounds audible, the data was sped up 100 times. Listen: https://t.co/X00C5ca2NQ