La Universidad Nacional de Río Negro impulsa que más estudiantes terminen la secundaria

La articulación del nivel medio con el sistema universitario siempre ha sido una tarea pendiente. La ausencia de una transición acorde se refleja en la alta tasa de deserción especialmente en el primer año de las carreras. Por eso, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) decidió llevar adelante un innovador Programa de Terminalidad Educativa.

La prueba piloto se puso en marcha en 2024 entre 17 estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios. De ese total, 12 lograron terminar el nivel medio; otros 5 no y abandonaron por «cuestiones laborales y económicas».

Este año, 88 estudiantes de diversas ciudades se inscribieron en el programa mientras cursan su primer año de la carrera en las tres sedes de la UNRN. Del grupo, 57 ya obtuvieron su certificado de finalización del nivel medio; en tanto, otros 31 se encuentran en proceso de completarlo. Hay 200 chicos en lista de espera.

El programa se enmarca en un convenio entre la UNRN y el Ministerio de Educación de Río Negro. Está destinado a estudiantes ingresantes a la universidad que adeudan materias del secundario en colegios públicos y privados. En este camino, la universidad diseñó un sistema de dispositivos especiales para la evaluación y certificación de saberes, «permitiendo la acreditación de los espacios formativos adeudados en la escuela secundaria».

En este sentido, además extendió el plazo para la presentación del título secundario al segundo cuatrimestre. «La demora no siempre es atribuible al estudiante. El primer año es introductorio como una fase de integración a la vida universitaria», indicó Rodrigo Fuentes, secretario de Docencia y Vida Estudiantil de la UNRN.

Este año se inscribieron 4.600 estudiantes en la UNRN. Foto: gentileza

Consideró que «el ingreso universitario es un proceso gradual y sabemos que hay una demanda histórica en la falta de articulación entre nivel medio y universitario. Es una falencia en general del sistema universitario».

La matricula de la UNRN aumenta año tras año. Este año, por ejemplo, se inscribieron 4600 estudiantes, de los cuales 2.000 pertenecen a la franja etaria de 17 a 21 años que suele adeuda materias del secundario. Aseguran que, de todos modos, este número es mínimo.

«Una vez que el estudiante termina el secundario pueden pasar tres cosas: que permanezca y le vaya bien, o que no le vaya bien o que abandone la carrera por razones económicas, por ejemplo, al tener que trabajar. Por suerte, cada vez son menos en este último grupo. Pero es importante que si abandona, al menos, lo haga con el nivel medio terminado«, planteó Fuentes.

¿Cómo se trabaja? Explicó que se establece «un aprendizaje no arbitrario que conecta el conocimiento previo del secundario con lo que se aprende en la universidad. El estudiante hace una presentación final integrando conocimientos del secundario, pero aplicándolo a la carrera que hace».

El programa prevé el acompañamiento de los «tutores pares», otros estudiantes que prestan ayuda a los chicos para «remontar».

El plan piloto del Plan de Terminalidad Educativa fue exitoso. Foto: gentileza

En este nuevo desafío, además del Plan de Terminalidad Educativa para los estudiantes ingresantes, se implementó uno llamado Terminalidad Crítica para quienes están por egresar de su carrera pero adeudan tres espacios curriculares, incluyendo la tesis.

Desde la Secretaría de Docencia advirtieron que avanzan no solo para que los ingresantes de las carreras de grado puedan terminar el secundario sino también quienes ingresan al Centro de Formación Profesional en Ingeniero Jacobacci en busca de oficios o «de alguna trayectoria laboral».