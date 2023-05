Un joven de Roca tiene un tumor y necesitan reunir 5.000 dólares para la operación

Giuliano Cesari es un joven de 19 años oriundo de Roca que tiene un tumor agresivo en su pie izquierdo. Es por ello que debe ser operado de forma urgente en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Para ello, su familia está recaudando dinero y sorteando bonos.

Un día antes de que comenzara la pandemia Giuliano se esguinzó el pie. «Después se dispuso la distancia social obligatoria, por lo que hizo reposo», contó Tamara su mamá.

«Cuando logré que lo atendiera un traumatólogo, pasados los meses que pasaron de encierro, le pidieron una resonancia de ECG. Le dijeron que tenía una ICE, que tenía que hacer reposo, pero pasado el tiempo seguía con dolor. Fue nuevamente al médico y empezó kinesio», explicó la madre.

Al joven se le generó un edema óseo y le indicaron lo mismo: reposo y kinesio. Siguió tomando pastillas, pero el dolor no cesaba hasta que luego de insistir, le hicieron una nueva resonancia donde pudieron observar el tumor que le «estaba comiendo el hueso». Inmediatamente le explicaron que debían hacerle una biopsia, pero que en ese lugar no lo podían hacer.

La familia tuvo que juntar el dinero porque la obra social no cubrió el análisis. Así llegaron al Hospital Italiano y el 3 de abril le realizaron la biopsia donde concluyeron que había que operarlo lo más pronto posible. El 17 de mayo operaran a Giuliano.

«El tumor le está comiendo todos los huesos del pie», manifestó la mamá y agregó que en la zona no había banco de huesos. Su obra social aún no le ha dado respuestas, por lo que su familia ha pagado los médicos de forma particular.

Desde el Hospital les pasaron un presupuesto de 5.000 dólares blue, donde incluyen el costo quirúrgico, la anestesia y el banco de huesos.

«Yo necesito no sólo recaudar el dinero, sino también que me permitan comprar dólares. Es una cuestión de salud», argumentó la mujer, quien expresó que «no llega a la fecha de la operación».

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al celular: 2984 882440.

Venta de bonos para recaudar el dinero

La familia decidió hacer dos bonos: uno se sortea el 24 de mayo y el otro el 2 de junio. Tiene un valor de $500.

El 24 de mayo se sortearán los siguientes premios:

– Un acolchado «Palette» de 2 plazas y media, una frazada Alcoyana Olimpia de 2 plazas y media y un juego de sábana «Arco Iris» también de 2 plazas y media.

-Una bata de baño «Arco Iris», un mantel de eco cuero regular y una cortina de baño bordada.

– Un barril de cerveza artesanal de 20 litros de Bahia Creek, un juego de sábanas de una plaza y media y un cuadro «Betty Arce».

– Decoración Infantil básica, un desayuno y una hamburguesa completa de «La cocina de Roca».

El 2 de junio se sortearán:

– Una mochila matera y un cuadro «Moebius».

– Una parrilla con tizón y pala y un regalo de «Algo Bonito».

– Un Gifi reflexología mujer de Leticia Urieu y un box de belleza capital con cuatro productos.

– Un corte de pelo de «Facu Baber», una planta de «La Abu», un budín artesanal y una caja de té de madera.