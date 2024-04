Lanzaron una guía para que los padres entiendan la plataforma Tik Tok

La asociación Grooming Argentina presentó una nueva guía para madres, padres y tutores que aporta información sobre la plataforma Tik Tok y promueve herramientas de privacidad y seguridad.

La guía parental se puede descargar de manera gratuita y proporciona información detallada sobre las funciones de seguridad y privacidad disponibles en la plataforma, así como consejos prácticos para que los padres guíen a sus hijos en el uso responsable de la app.

¿Por qué Tik Tok? Desde Grooming Argentina resaltaron que es la plataforma preferida por los adolescentes.

“Hay un problema de fondo: las familias no reconocen el mundo digital, ni positiva ni negativamente. Hay ignorancia. Estamos anestesiados en materia digital y entramos en una contradicción: pensamos en clave física pero no en una clave digital”, afirmó Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, una organización creada para combatir el acoso sexual a niños y adolescentes a través de medios digitales.

Puso como ejemplo el momento en que un padre entrega un celular a su hijo pensando en la seguridad física o en recibir algún llamado cuando sale del colegio. “No tenemos en cuenta que un niño de 9 años no tiene conocimiento ni herramientas mínimas para eludir una situación de vulnerabilidad. Las redes sociales no deberían ser ambientes para los niños”, manifestó. Consideró que 13 años es la edad sugerida para crear una identidad digital.

“Todas las plataformas, incluso Tik Tok, promueven políticas de seguridad contempladas para adolescentes entre 13 y 17 años. Sucede que la mayoría de los niños están por debajo de esta franja etaria y ponen la edad del padre. Por eso, muchas veces dicen ‘Tengo 10, pero en internet tengo 40 ´. De esta forma, quedan por fuera de la protección que promueve la industria”, advirtió Navarro.

Insistió en la necesidad de que los padres conozcan cómo funciona la plataforma y “sincronizar el lenguaje para hablar el mismo idioma”. “9 de cada 10 niños y adolescentes en Argentina refieren que saben más de tecnología que sus padres. No reparamos en el lado b del mensaje: ‘papá o mamá no me podría ayudar porque desconoce cómo funciona la plataforma”, alertó Navarro.

“Muchas veces -agregó-, conversamos con nuestros hijos y les preguntamos cómo les fue en el deporte, en el colegio, pero no en internet. La mayor parte del tiempo habitan ese entorno”.

En la guía, se encuentran las herramientas que TikTok ofrece para garantizar la seguridad y protección de los adolescentes mayores de 13 años, el mínimo de edad permitido para tener una cuenta.

La configuración de una cuenta como pública o privada, por ejemplo, permite definir quién puede ver, comentar o interactuar con los videos, filtrar comentarios, controlar el tiempo en pantalla, así como opciones de bloqueo y denuncia.

Los perfiles de personas entre 13 y 15 años son configurados automáticamente como privados, es decir, que no pueden recibir mensajes directos.

Se ofrece además el «Modo de Sincronización Familiar» que permite vincular las cuentas de los adolescentes con las de sus padres o tutores. Esto permite el acceso a las configuraciones y a establecer controles de seguridad remota. Así, se pueden observar y acompañar de manera eficiente las actividades en línea para detectar y prevenir riesgos.

«La protección de los datos personales es una preocupación. Es una edad en la que no dimensionan el cuidado de los datos personales. En esta guía hacemos hincapié en la importancia de una cuenta privada, usar la plataforma desde una configuración predeterminada», opinó Navarro.

Destacó que la plataforma se caracteriza además por la posibilidad de realizar videos en vivo. «Cuando hacemos algo en vivo, no hay marcha atrás. Muchos chicos ponen el vivo, lo dejan corriendo y se van a dormir o hacen otras cosas. Por eso, hablamos de la protección».