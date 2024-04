Larraza: “Plaza Huincul será la ciudad que más va a crecer en Vaca Muerta, ordenada y transparente hacia el futuro” 

El intendente Claudio Larraza encabezará por primera vez, desde que está en el sillón municipal, el cumpleaños de la ciudad. Augura un año con un intenso trabajo orientado a fortalecer la infraestructura de la ciudad, sostener la obra pública y revalorizar la educación para que los habitantes puedan insertarse en el mercado laboral.

Hoy 24 de abril la comunidad de Plaza Huincul celebra los 58 años de su institucionalización. Esto es porque antes de esta fecha, la población creció alrededor de la actividad que fue impulsada por la empresa YPF, desde el descubrimiento del petróleo.

Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul.



La ciudad encuentra hoy al intendente Claudio Larraza (Comunidad) que empieza su gestión con un abanico de proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Las obras públicas con el énfasis en los servicios básicos, junto a la capacitación y educación, son los principales objetivos de esta administración.

El jefe comunal se toma el tiempo para reflexionar sobre el lugar que le toca estar por los próximos cuatro años, y lo valora, en especial al recordar a quien fue su tío y exintendente Alberto “Tucho” Pérez (ya fallecido) que “siempre soñó con esto” y hoy “poder cumplirlo con un equipo maravilloso que me acompaña”, es muy importante.

“De las 3 mil personas que están vinculadas al Estado, buscamos capacitarlos, insertarlos al privado. La única herramienta posible es la unión público- privado y la educación. Esas tres patas son fundamentales para nuestra mirada” Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul.

Larraza evaluó la tarea “enorme” que tiene por delante, en una ciudad donde “todavía no están todas las necesidades satisfechas” porque hay barrios completos sin lo servicios básicos. En este esquema es que empezó su gestión sostenida en la infraestructura, el fortalecimiento de la educación y capacitación.

El contexto económico nacional con la fuerte devaluación no debe detener los proyectos. “Tenemos que agudizar nuestro ingenio para hacer todas y cada una de nuestras obras y medidas”, subrayó.

Capacitación y educación



El jefe comunal está abocado a gestionar sobre dos ejes: las obras y servicios públicos; y el otro la capacitación, educación y reinserción laboral.

“Somos los mayores empleadores de Plaza Huincul. Entre empleados de planta, de decretos, contratados, monotributistas y responsables inscriptos hay alrededor de 3.200 personas”, dijo.

Mejorar la calidad de vida de los vecinos, uno de los objetivos de la gestión de Larraza.



Ante este panorama, hacia adelante se hará hincapié en una fuerte política de formación, a través de la subsecretaría de Capacitación. “De las 3 mil personas que están vinculadas al Estado, buscamos capacitarlos, insertarlos al privado. La única herramienta posible es la unión público- privado y la educación. Esas tres patas son fundamentales para nuestra mirada”, apuntó.

El municipio ya dio el primer paso y convocó al empresariado local para consultarles las necesidades en materia de empleo. No solo hubo representantes de las grandes operadoras sino también de las empresas locales. De ese primer encuentro, el común denominador fue la necesidad de contar con personal capacitado.

Convenios con universidades y otras instituciones



La comuna ya articuló convenios con las universidades y con instituciones como IAPG para avanzar en estas formaciones. A la vez, se supo que hay personal municipal sin finalizar la escuela primaria, por lo que se los alentó a anotarse y son ya 180 los inscriptos.

El intendente Larraza detalló que las obras y los servicios públicos son esenciales para alcanzar una mejor calidad de vida para los vecinos. Refirió que, en este aspecto, Plaza Huincul se encuentra en desventaja con respecto a sus vecinos cutralquenses, pero hoy la situación nacional los encuentra “trabajando espalda con espalda” con su par de Cutral Co, Ramón Rioseco.

El edificio donde funciona la municipalidad de Plaza Huincul.



“Revertir la situación heredada no se hace de un día para el otro. Nos lleva tiempo y orden hacia afuera, pero sobre todo lo que hay que hacer es oneroso”, indicó.

En su agenda de gestión, la situación ambiental incluye tres puntos a trabajar. La situación del basural a cielo abierto está entre las prioridades. La idea es desterrarlo, aunque para ello hay que hacer una enorme tarea de separación de residuos y una planta de tratamiento.

“Revertir la situación heredada no se hace de un día para el otro. Nos lleva tiempo y orden hacia afuera, pero sobre todo lo que hay que hacer es oneroso”. Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul.

Luego, el zanjón o canal colector de crecientes del que se removieron ya toneladas de material y se ganó un gran espacio a la altura del barrio 25 de Mayo. Junto a Cutral Co abordarán la mejora en la planta de tratamiento de líquidos y sólidos del EPAS, que está situada en la zona de chacras y que recibe los residuos cloacales de las dos poblaciones.

“La opera el EPAS, pero está obsoleta, falta capacidad de tratamiento, en conjunto lo haremos porque es muy onerosa más de 11 mil millones de pesos. Además, tenemos que terminar el colector cloacal norte que una vez finalizado se podrán conectar los vecinos de los barrios Berbel, de Norte y algunas casas de Analvi.

Las obras públicas pensadas para mejorar la ciudad



En estos primeros seis meses, el municipio pudo avanzar con la concreción de algunos de sus objetivos. En este caso, se terminaron 22 viviendas –ubicadas en distintas barriadas-, se ejecutaron 72 mejoramientos habitacionales que implica o un módulo sanitario, cambio de techos. “Eso habla de la necesidad habitacional que existe”, señaló Larraza.

Mejoramiento de viviendas, una gran demanda sobre la que se trabaja en Plaza Huincul.



El intendente contó que algunas de las casas finalizadas venían de la gestión anterior –en un 25% de construcción- por lo que resolvió avanzar y terminarlas porque entendía que esos recursos eran del Estado y las familias necesitaban tener el hogar.

Habló del plan inconcluso de las 123 Viviendas, con fondos del gobierno nacional por lo que quedó trunco, y la necesidad de finalizarlo. “Hay seis cooperativas que trabajaban en ese plan y nuestra premisa es seguir por y para la vivienda”, subrayó.

“Falta mucho en obras de agua, de cloacas, de gas, pero estamos en marcha y en camino”. Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul.

En números: se ejecutaron más de 7.200 metros lineales de red cloacal; más de 8 mil metros de cañerías de agua. El porcentaje mayor fue hecho en Altos del Sur y en el barrio Berbel. “Falta mucho en obras de agua, de cloacas, de gas, pero estamos en marcha y en camino”, dijo.

El jefe comunal dijo que: “en este 58° aniversario quiero poder decirle a la comunidad lo mucho que tenemos por hacer y estamos haciendo, con un equipo muy comprometido, que trabaja día a día tratando de administrar de la mejor forma como lo hemos planteado”.

Atención a las urgencias



El titular del ejecutivo huinculense describió que hay obras que se iniciaron en las anteriores administraciones, pero no pueden continuarse porque se volvieron muy onerosas. Larraza no soslayó la importancia de contar con un gimnasio municipal –como el que quedó paralizado- y que la ciudad no tiene.

Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul.



Sin embargo, cuando llegaron al municipio encontraron otras urgencias: los servicios de gas natural, de agua, de red cloacal. “Estamos atacando esas prioridades”, mencionó. “Quiero que la gente sepa que hay un intendente con sentido común, normal y que quiere que los vecinos vivan bien, que tengan los servicios básicos en los barrios que nos faltan”, dijo.

El intendente manifestó que no puede avanzar en “obras faraónicas cuando en mi ciudad tenemos calles rotas, situaciones con la falta del agua, barrios enteros sin cloacas, ni gas, y que llegado el invierno tenemos que estar repartiendo camiones de leña cuando tenemos (el yacimiento gasífero) El Mangrullo”. “Son cuestiones que deseo imperiosamente que nuestros vecinos nos recuerden por eso”, anheló.

Los proyectos de desarrollo con miras al 2035



“Estoy convencido que Plaza Huincul es el lugar que va a crecer más en Vaca Muerta”, sentencia el jefe comunal.

Desde la comuna avizoran un futuro próspero para la localidad y trabajan para que esté a la altura.



Larraza se muestra optimista y visualiza a la ciudad que lo eligió por cuatro años, con un crecimiento poblacional muy grande. “Tenemos infraestructura de muchos años, no hay que olvidar que acá arrancó la empresa madre que es YPF. Tenemos para brindar mucho y con una buena administración iremos creciendo”, manifestó.

“Tenemos mucho trabajo y muchas expectativas, Plaza Huincul va a crecer y mucho, estoy convencido de eso”, mencionó. Trabajará además para poner en valor las empresas locales que son muchas y con mucha actividad –relacionadas a la industria hidrocarburífera- y que otras ciudades no las tienen, junto a las grandes operadoras.

“Iremos buscando las mejoras sustanciales para la ciudad pensando en un 2035, que esté bien desarrollada, planificada, con servicios y así crecer”. Claudio Larraza, intendente de Plaza Huincul.

Entre los proyectos a mediano plazo figuran la posibilidad construir un centro comercial; un polo gastronómico y una pequeña terminal de ómnibus. La mejora de la avenida San Martín -nombre que tiene la Ruta 22- y el paseo recreativo y deportivo, entre la torre de ingreso y el museo Carmen Funes, también figuran en los planes.