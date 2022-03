Las baldosas de una escuela rural de San Martín de los Andes estallaron como si fueran pochoclos

“(Estallido), -¿Estás filmando? (nuevo estallido y gritos). “Listoooo nos fuimooos, salimooos”, fueron las voces que se escucharon en el registro fílmico cuya cámara nunca dejó de apuntar a los cerámicos del piso de un aula de la Escuela 146 de San Martín de los Andes. Por algún fenómeno desconocido, las baldosas comenzaron a estallar mientras se evidenciaba la formación de rajaduras en distintos lugares del establecimiento educativo que está situado en el paraje Trompul Bandurrias, lof Curruhuinca

“Se sopló el piso del tercer ciclo, o sea, literalmente saltó como pochoclos y después se generó un hundimiento frente al aula de primer ciclo. Además, en el baño hay una pequeña rajadura en la parte superior”, expresó la directora de la escuela, Daiana Valdez al portal Realidad Sanmartinense.

El hecho registrado sucedió el pasado lunes, cerca de las diez y veinte de la mañana cuando una auxiliar de servicio llamó a Valdez para comentarle que “se estaba moviendo el piso del tercer ciclo”.

“Inmediatamente, evacuamos a los alumnos al punto amigable que es el patio trasero y luego cortamos la luz, el agua y todo porque no sabíamos si lo que pasaba era un movimiento de suelo”, relató Valdez.

La directora detalló que se debe hacer una relevamiento edilicio “para ver qué fue lo que sucedió, por qué paso y obviamente qué arreglos se deben hacer”, en tanto que los estudiantes se quedarán si clase nuevamente. “Esta semana está perdida y aun así la semana que viene vamos a estar a la espera de ver cuándo viene alguien a hacer un relevamiento para luego comenzar a hacer los arreglos”.

Según la información brindada por el medio local, la institución educativa estaba sin clases por falta de agua porque el arroyo que abastece a la escuela se había secado. Un convenio entre Distrito Escolar, el Lonco de la comunidad mapuche y el equipo directivo permitió reabastecer a la escuela con un tanque nuevo y se retomaron las clases.

La comunidad educativa realizará una reunión para evaluar de qué manera continuarán. Valdez afirmó: “Tenemos que seguir intentando construir este vínculo pedagógico y no cortarlo. La realidad es que no tenemos respuesta de nadie y esta es la situación, que estamos viviendo, es lo que nos pasa a todas las escuelas en la ruralidad, que sentimos que nos quedamos como en soledad, como si no importara”, dijo.

Valdez elevó una nota a todas las autoridades, con copia a ruralidad y supervisión escolar. Aclaró que desde el Distrito escolar“inmediatamente llamaron para ver qué pasaba y con que podían colaborar” y aseguró que sus integrantes “siempre están presentes”.

La escuela 146. Foto: Realidad Sanmartinense (Federico Soto)