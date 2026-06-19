Las ganadoras de los Toyota Yaris 0KM por el aniversario 114 de Diario RIO NEGRO recibieron sus autos en Neuquén

La emoción, los abrazos y las fotos con la familia marcaron este viernes la entrega de los dos Toyota Yaris 0 kilómetro sorteados por Diario RÍO NEGRO en el marco de los festejos por sus 114 años.

La entrega se realizó en la concesionaria Nippon Car, en la ciudad de Neuquén, donde las ganadoras, Vanesa Pichimil y Guillermina Striebeck, finalmente recibieron las llaves de los vehículos que se habían ganado tras participar con los cupones publicados por el diario.

El sorteo se realizó el pasado 30 de abril y desde entonces esperaban el momento de concretar un premio que todavía les parecía difícil de creer. Este viernes, la ilusión se transformó en realidad y ambas se fueron en sus nuevos autos.

Vanesa llegó desde Roca acompañada por su hijo Eugenio y su compañero Walter, quien también tuvo un rol importante en todo este proceso: en el trabajo juntaban todos los cupones para ganarse el auto. «Él me ayudó a completarlos», señaló la ganadora. Aún procesando el momento, dijo: «estoy muy emocionada, muy contenta. Llegó el día”.

La ganadora expresó que nunca había manejado un vehículo con caja automática y que deberá tomarse unos días para familiarizarse con la nueva experiencia. Sin embargo, eso no le va a sacar la emoción de subirse hoy a su nuevo Toyota Yaris.

La entrega coincidió además con una fecha muy especial para su familia: este mismo día su hijo realizó la promesa a la bandera. Inmediatamente llegaron a Neuquén para buscar el vehículo. Ahora planean disfrutar en familia. «Voy a llevar a mi hijo al colegio calentito y algún viaje vamos a planear», contó.

Por su parte, Guillermina Striebeck, de Cinco Saltos, llegó acompañada por su familia para vivir una jornada inolvidable. “Estoy tremendamente emocionada. Pensar que un papelito que iba por el aire se transformó en un hermoso auto”, comentó.

Jubilada y lectora de toda la vida de Diario RÍO NEGRO, Guillermina contó que tiene la costumbre de completar los cupones cada vez que participa de los sorteos. Aunque la suerte ya la había acompañado en otras oportunidades con premios como televisores y electrodomésticos, nunca había ganado un vehículo.

“Los lleno y los entrego sin pensar demasiado, como un trámite. Esta vez la suerte estuvo de mi lado”, relató mientras esperaba firmar la documentación para llevarse su Toyota Yaris negro. Entre los primeros planes para disfrutar el premio, mencionó un viaje pendiente a Bariloche y destacó que la cordillera es uno de sus destinos favoritos.

La propuesta por el aniversario número 114 de Diario RÍO NEGRO despertó un gran interés en toda la región y reunió a miles de lectores de Neuquén, Río Negro y distintos puntos de la Patagonia. Durante varios meses, los participantes completaron cupones con la esperanza de convertirse en uno de los afortunados ganadores. Este viernes, para Vanesa y Guillermina, esa expectativa terminó con las llaves de un auto nuevo en sus manos.

Cómo participar del próximo sorteo

La alegría por los 114 años de Diario RÍO NEGRO todavía se siente en cada rincón de Neuquén y Río Negro, pero el compromiso con nuestros lectores no se detiene. Para seguir festejando juntos, anunciamos oficialmente que se viene un nuevo hito: llegan dos Toyota Yaris 0km para el Día de la Madre.

Queremos que la emoción que vivimos recientemente se multiplique y que dos nuevas familias de la región cumplan el sueño del 0km.

CONSULTÁ LAS BASES Y CONDICIONES.

La modalidad para participar será la misma que ya conocés: comprás el diario papel, llenás tu cupón, lo depositas en las urnas seleccionadas y listo, ya estás en carrera.

Así que ya sabés, el mecanismo será sencillo, pero la recompensa puede cambiarte el año. Próximamente comunicaremos las bases y condiciones, y cada uno de los detalles para que vos también puedas ser protagonista. Mantenete atento a nuestra edición impresa, redes sociales y sitio web para conocer pronto cómo participar.