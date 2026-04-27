Cuándo es el sorteo de los dos Toyota Yaris 0KM de Diario RÍO NEGRO y a qué hora se conocerán los ganadores

El sorteo se realizará el miércoles 30 de abril, tal como estaba previsto , pero con un despliegue especial que marcará el cierre de una convocatoria memorable.

Gran participación en toda la región

Foto: Nippon Car.-

Miles de cupones llegaron desde distintas localidades, reflejando el fuerte vínculo del diario con sus lectores en toda la Patagonia. Desde ciudades grandes hasta localidades más pequeñas, la participación fue masiva y sostenida durante toda la promoción.

En las últimas horas, las urnas comenzaron su traslado hacia General Roca, donde serán resguardadas hasta el momento del sorteo.

Cómo será el sorteo de los Yaris 0KM

El proceso se realizará con supervisión de escribano público, garantizando transparencia y legitimidad en la selección de los ganadores.

Transmisión especial en vivo

La jornada estará enmarcada en una transmisión aniversario en vivo que comenzará a las 10, desde el exterior del edificio central del diario, en 9 de Julio 733 de General Roca. Los sorteos comenzarán a las 11.15.

El evento incluirá entrevistas, testimonios y la participación de distintas voces de la región, en este nuevo aniversario.

Dónde ver el sorteo en vivo

La cobertura se podrá seguir en simultáneo a través de:

rionegro.com.ar

Canal de YouTube de Diario RÍO NEGRO

RÍO NEGRO Radio (en vivo)

Todo está listo para una definición que promete ser uno de los momentos más destacados del aniversario, con expectativa en toda la región por conocer a los ganadores.

El sorteo aniversario de Diario RÍO NEGRO es auspiciado por Nippon Car y Decker Camiones.