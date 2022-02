Las Grutas: Modernizarán la estética de algunos boulevares

Una obra le cambiaría por completo “la cara” a Las Grutas y modernizaría su estética urbana, que atrasa décadas.

Se trata de la renovación total de los boulevares que acompañan el recorrido de la Avenida Río Negro, desde el ingreso hasta la calle Jacobacci.

La iniciativa formaría parte de la re pavimentación de esa avenida, pero, aunque se considera una obra anexa, sería estratégica por su impacto visual, y, a futuro, serviría de modelo para ir actualizando, con los mismos parámetros, el resto de los boulevares y espacios públicos de la ciudad.

La idea es de la secretaría de planeamiento municipal, que le facilitó a Río Negro los primeros bosquejos de lo que proyectan. Todavía esos diseños están en una etapa preliminar, pero las que ya están definidas son las directrices que van a guiarlos para definir la futura imagen que tendrá la villa.

Una estética distinta y más moderna. Así plantean refuncionalizar los boulevares que bordean la Avenida Río Negro

“A la hora del diseño vamos a respetar los distintos usos que actualmente tienen esos boulevares, según su ubicación. De hecho este año, antes de la temporada se decidió en algunos de ellos habilitar carros de comida que funcionaron muy bien, así que en esas zonas mantendremos la idea de que puedan dar lugar a espacios gastronómicos. En otros el uso será de esparcimiento, como lo es hoy. Con espacios para sentarse a tomar mate y descansar” contó Fabiana Labiunda, la titular del área de planeamiento.

Con esa mirada, el proyecto propondrá que los primeros boulevares (partiendo desde donde está ubicada la estación de servicio) tengan un uso ‘más pasivo’, según remarcó Labiunda. Y que los linderos a la segunda bajada propongan áreas pensadas para la gastronomía, y puedan incluir algo ligado a una feria artesanal.

En relación a la línea estética elegida, la funcionaria señaló que “no sería estrictamente minimalista, pero pensamos en algo que se emparentaría con ese estilo porque queremos que sea sencillo, agradable, fácil de realizar y que se identifique con figuras que tengan que ver con Las Grutas”.

La iluminación será esencial. Habrá espacios para distintos usos, acompañados de mobiliario urbano

Por eso remarcó que “buscamos que en esos espacios no sólo haya mobiliario urbano, sino que tengan algo más, una vuelta de diseño, con algunas esculturas o instalaciones artísticas que remitan al mar, y con un cambio de luminarias. De hecho la iluminación sería un punto muy importante, y el intendente (Adrián Casadei, JSRN) nos pidió que hagamos especial hincapié sobre esto” subrayó la titular de planeamiento.

También se pensará en la funcionalidad de esos espacios, estableciendo dársenas de estacionamiento acordes a las dimensiones que hoy tienen los autos y camionetas.

“Sabemos que son áreas que muchos usan para estacionar porque, a través del tiempo, fueron cambiando los usos de las principales arterias. Y lo que ocurre es que, cuando fueron diseñadas estas plazoletas, los vehículos eran distintos. Ahora son como más largos. Por eso cuándo se estacionan, por caso, camionetas, quedan ‘con la cola para afuera’, por así decirlo. También se pensará en eso a la hora del replanteo” subrayó Labiunda.

También crearán dársenas adecuadas a los vehículos actuales

Otra de las cosas que se replanterán está vinculada a la forestación. Las variedades de plantas y la forma en las que acompañarán el diseño también serán decisiones estratégicas, tal y como ocurre en la actualidad, ya que el paisajismo urbano es un gran protagonista del cambio estético de una ciudad.

“Estamos trabajando en eso. Sabemos que los canteros redondos que pueden verse hoy ya no estarán. Pero no definimos puntualmente como será la nueva organización en ese sentido. Sí sabemos que desmontar todos esos canteros no será un tema menor, habrá un gran movimiento de suelo que resolver, entre otras cosas, cuando ya estemos trabajando en la obra” aportó la mujer.

Lo cierto es que el cambio será drástico y muy significativo para el destino. “La verdad es que no hay registro de cuándo se construyeron esos boulevares. Sabemos que a lo largo de los años se les fueron incorporando cosas, pero sin respetar ni seguir una organización visual o línea estética puntual. Por eso la renovación será grande, y servirá para fijar parámetros que podremos ir replicando en toda la villa turística, en la medida en la que podamos seguir sumando obras como ésta, tan valiosas para el destino” cerró Labiunda.

Una estética más moderna que, a futuro, buscarán replicar en los distintos espacios públicos

La primera renovación planificada

Los boulevares que acompañan el recorrido de la Avenida Río Negro nunca fueron replanteados por las áreas de planeamiento del municipio.

A lo largo de los años, tuvieron intervenciones pero éstas no estuvieron organizadas con una finalidad estética específica, ni existió una mirada integral sobre ellos. Su forestación, por caso, en varios de sus tramos corrió por cuenta de los vecinos, que utilizaron para hermosearlos las mismas plantas y la misma lógica de distribución que hubieran utilizado en los jardines de sus viviendas.

“No sabemos realmente de cuándo datan las obras que dieron origen a esas plazoletas. No hay registros de nada vinculada a ellas en el municipio. Por eso es importante que comencemos a trabajar en parámetros de estética urbana que sienten precedentes y puedan replicarse a lo largo de la ciudad, contribuyendo a generar armonía y equilibrio en el espacio público” explicó Fabiana Labiunda, la directora de planeamiento de la municipalidad.

Esculturas y espacio para carros de comida o puestos de artesanos. En algunos sectores eso propondrán desde la secretaría de planeamiento

Volviendo a las intervenciones que tuvieron esos espacios a lo largo del tiempo, también se fueron incorporando pequeñas esculturas u objetos de decoración diseñados y elaborados por los propios frentistas, que apelaron a artesanos locales o simplemente a personas deseosas de colaborar. Pero, al igual que en el caso de la forestación, sin un hilo conductor definido.

“Será importante el cambio. Y muy representativo para lograr la renovación de la imagen de la ciudad” remarcó Labiunda.

El re asfaltado de la Avenida Río Negro

El re asfaltado de la Avenida Río Negro se anunció en enero, específicamente el día 30, durante la celebración del aniversario nº 62 del balneario.

Lo dijo la gobernadora Arabela Carreras a través de sus redes sociales, y la noticia tuvo un gran impacto a nivel local, ya que es una iniciativa largamente esperada.

La refuncionalización de los boulevares que bordean la avenida será una obra anexa a esa repavimentación, pero también tendrá un impacto clave.

Espacios para bicis y un re planteo de la forestación

“Todavía no tenemos el presupuesto oficial para la obra total, pero especulamos que tendrá un costo de más $100.000.000. Seguramente en breve se conocerá el proyecto, y tendremos detalles de lo que se realizará” contó Fabiana Labiunda, la titular del área de planeamiento municipal.

“A pedido del intendente (Adrián Casadei, JSRN) lo que hicimos desde el área fue presentarle a la gobernadora los detalles de esa arteria clave. Son 32.000 metros cuadrados de asfalto, y aspiramos, como contamos antes, a un rediseño de los boulevares, que le den una imagen más moderna al destino. También a mejorar o, si fuera posible, re diseñar las rotondas que se extienden a lo largo del asfalto de esta vía, que nos conecta de norte a sur” amplió Labiunda.

Los boulevares linderos a la segunda bajada mantendrán espacios pensados para carros de comida o puestos de artesanos

Lo que resta es que desde la Provincia aporten más detalles acerca de la iniciativa, porque todavía se desconoce si Vialidad estará a cargo de ejecutarla o se realizará con la modalidad de obra delegada, y será el municipio quien encabece las gestiones.