Las Grutas: encontraron un geriátrico clandestino y tuvieron que internar a los residentes en el hospital

Tras una inspección, realizada por el personal del área de Fiscalización de la Municipalidad de San Antonio Oeste, los inspectores descubrieron un geriátrico que funcionaba sin habilitación. A partir de esta situación, los agentes dieron intervención al Ministerio de Salud rionegrino y desde el hospital de Las Grutas, ordenaron la internación de cuatro adultos mayores. Qué se sabe del caso.

Pablo Duna, director del hospital de Las Grutas, habló con «Quien dijo verano» por RÍO NEGRO RADIO sobre el procedimiento que determinó el hallazgo de una despensa donde funcionaba -irregularmente- un geriátrico.

«Surgió desde el área de Comercio del municipio, por lo que se armó una comisión y se realizó la clausura del lugar. Los abuelos fueron trasladados al hospital, dos de ellos fueron retirados por los familiares y los demás quedaron internados en el lugar«, indicó el funcionario.

Luego, aclaró que desde Salud se hizo una evaluación diagnóstica -en conjunto con agentes de Desarrollo Social- para procurar el destino de los adultos mayores.

En cuanto a los análisis, el director del hospital dijo que uno de ellos presentó «deshidratación» y que, a otros dos, tuvieron que evaluarlos para establecer un diagnóstico más complejo, que terminó de confirmar como «demencia senil».

Además, según Duna, no hubo indicios de desnutrición ni tampoco de golpes o maltrato físico.

¿Cómo era el lugar donde residían los adultos mayores en Las Grutas?

El hogar donde se encontraban alojados los ancianos no estaba habilitado ni regulado, por lo tanto, carecía de las medidas requeridas. En este sentido, Duna destacó que las instalaciones no cumplían con las condiciones edilicias para alojar a adultos mayores, al no poseer una correctadistribución de las camas, espacios amplios, accesibilidad al baño y cocina, entre otros requerimientos.

Tampoco contaban con un médico presente, ni personal licenciado en Nutrición, tal como indica la ley que regula estas instituciones. «El lugar estaba habilitado como una despensa. Era una casa de familia sin protocolo ni reglamentación», sostuvo el director del hospital local.

¿Qué pasará con los ancianos tras la internación?

«Nos pudimos contactar con los familiares y se está evaluando la posibilidad de que los abuelos vuelvan con ellos«, confirmó Duna.

De acuerdo al procedimiento, los agentes del hospital están «acomodando el tratamiento por la irregularidad que tenía cada uno, por su patología específica». Sin embargo, entre hoy y mañana, los dos internados recibirán el alta hospitalaria para que puedan retornar con sus familiares.

«Habrá un seguimiento de las patologías de los pacientes y contención integral. Desde Salud tratamos a lo clínico y a lo social, hasta cierto punto. Para el resto, hay una articulación con los distintos ministerios«, concluyó el funcionario del área de Salud de Las Grutas.

