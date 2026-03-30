Las Grutas se prepara para la 1° Feria Municipal del Libro con tres días de actividades culturales

La feria pondrá en valor la identidad cultural del Golfo San Matías y la producción artística regional. Foto: ilustrativa Marcelo Ochoa.

Las Grutas será sede de la primera edición de la Feria Municipal del Libro, que se desarrollará del 3 al 5 de abril en la Casa de la Cultura, en la Segunda Bajada. Organizada por el Municipio de San Antonio Oeste a través de la Dirección de Cultura, la propuesta reunirá a escritores, artistas y público en tres jornadas con entrada libre y gratuita.

La inauguración oficial será el viernes 3 a las 13, con apertura de escenario y el inicio de una nutrida agenda que combina literatura, música, arte y actividades participativas.

Autores y presentaciones destacadas

Uno de los ejes centrales de la feria será la participación de escritores y escritoras de la región, que presentarán sus obras y compartirán lecturas con el público.

Entre ellos se destacan Luciano Magrini, con un espectáculo audiovisual que combina música en vivo; Jorge Castañeda, con su antología de cuentos «Salamanca»; Carlos Chico, quien abordará la historia de Maquinchao desde una mirada local; Silvia Poliakov, con su obra «Para que el secreto se haga voces»; Melisa Romagnoli, autora de «Abuela»; Eduardo Gómez, con canciones y textos vinculados al territorio.

Edgardo Ruiz, con una propuesta que reflexiona sobre la enfermedad desde lo emocional; Guido Cecchini, con una charla sobre la presión y el caos en la vida cotidiana; Anahí Valverde, con «Yahuel, refugio de vida»; Lili Muñoz y su obra «Amancia, Las Almas tienen su mundo»; Patricia Bobadilla Guerrero, con «Mi nombre es Burlete»; Laura García Rodríguez, con “Cuentos con Lobos»; y Vanesa Paola Díaz Godoy, con «Mareas de Paciencia».

Además, el sábado y domingo continuarán las presentaciones con nombres como Lilian Costamagna, Gladys Peña, María Victoria Vagnoli, Bernardo «Lalo» Martínez, Roxana Zeballos, Natalia Belenguer, Belén Prost, Elio Fragosa, Nicolás Christiansen, quien presentará una antología LGBT, Victoria Reggiani y Cecilia Fresco, entre otros.

El domingo también tendrá propuestas vinculadas a la poesía, la divulgación y el ambiente, como la presentación sobre mamíferos marinos del Golfo San Matías y lecturas poéticas con identidad regional.

Más que libros: una feria cultural integral

La programación no se limita a lo literario. Durante las tres jornadas habrá espectáculos musicales en vivo con artistas locales, presentaciones de danza y malambo, obras de teatro y propuestas escénicas, además de lecturas performáticas y poesía narrada.

El cierre del viernes incluirá música en vivo y la participación de un campeón de malambo, mientras que el sábado y domingo sumarán intervenciones artísticas y espectáculos colectivos.

La feria contará también con artistas plásticos invitados, entre ellos Araceli Martínez, Perla Izco y María Elena Rodríguez, quienes aportarán una dimensión visual al evento.

En paralelo, se desarrollará un programa de talleres abiertos que incluirá lectura y escritura creativa, lengua de señas, teatro de papel (kamishibai) para niños, ajedrez y juegos didácticos, poesía y creación colectiva, y cine móvil con proyecciones abiertas.

Estas actividades estarán distribuidas en distintos espacios de la Casa de la Cultura.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a residentes y turistas que deseen sumarse a una propuesta diversa, que pone en valor la identidad cultural del Golfo San Matías y la producción artística de la zona.