Semana Santa en Río Negro: un recorrido de cordillera a mar con propuestas para todos los gustos

En esta Semana Santa, Río Negro se prepara para recibir turistas con una agenda que combina clásicos convocantes y novedades que buscan ampliar el mapa de experiencias. La apuesta este 2026 no es solo mostrar destinos, sino conectar regiones y ofrecer un itinerario diverso que atraviese la cordillera, la estepa, el valle productivo y la costa atlántica.

Bariloche: el chocolate vuelve a ser protagonista

Uno de los focos estará en San Carlos de Bariloche, donde la Fiesta Nacional del Chocolate volverá a concentrar buena parte de la actividad entre el 2 y el 5 de abril. Más allá del atractivo gastronómico, el evento suma espectáculos y propuestas visuales en el Centro Cívico, mientras que sobre la calle Mitre se repetirá una de las postales más esperadas: la elaboración de una barra gigante que buscará superar su propia marca.

El Bolsón: sabores, naturaleza y nuevas propuestas

En la Comarca Andina, El Bolsón aparece como complemento natural. Allí, la agenda mezcla producción local y actividades al aire libre: desde iniciativas vinculadas a frutas finas y lúpulo hasta propuestas más novedosas como el Festival de Trufas. También habrá recorridos astronómicos, gastronomía temática y competencias deportivas que suman movimiento al calendario.

Comallo: la estepa suma un atractivo científico

Pero no todo pasa por la cordillera. En la Región Sur, Comallo se prepara para estrenar uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años: el Paleoparque. La inauguración oficial marcará la puesta en marcha de un espacio pensado para acercar la historia geológica de la Patagonia a visitantes y residentes. Con réplicas a escala real y estaciones interpretativas, el lugar pone el foco en los hallazgos fósiles de la zona, entre ellos el imponente Kelenken.

Roca, Cipolletti y Choele Choel: el vino como identidad del valle

El recorrido continúa hacia el valle, donde ciudades como Roca, Cipolletti y Choele Choel vuelven a posicionarse a través de los Caminos del Vino. Con la vendimia reciente, las bodegas abren sus puertas para degustaciones y visitas guiadas, en una experiencia que combina producción, paisaje e historia regional.

Las Grutas, El Cóndor y Viedma: mar, viento y paseos en la costa

Más al este, la costa mantiene su protagonismo en el cierre de temporada. Las Grutas continúa siendo uno de los destinos más elegidos, mientras que en El Cóndor se realizará el Festival del Viento, con actividades vinculadas a barriletes y deportes náuticos. En paralelo, Viedma ofrece una alternativa más tranquila, con paseos históricos, caminatas y la posibilidad de disfrutar del río en un entorno más relajado.