Las mamografías con inteligencia artificial podrán cambiar la detección del cáncer de mama

La utilización de IA mejoró las mamografías, según estudios difundidos por The Lancet Oncology.

Una investigación sueca publicada por The Lancet Oncology demostró que la incorporación de la inteligencia artificial en las lecturas de las mamografías detectan un 20% más de tumores que los que siguen una metodología tradicional de lectura con la doble revisión de dos radiólogos.

Según una nota de El País, para la investigación se reclutó a más de 80 mil mujeres sanas y las dividieron en dos grupos: uno de control, que seguiría el procedimiento estándar de doble lectura para el análisis de mamografías, y otro de intervención, que contaría con el apoyo de un sistema de IA para analizar las pruebas médicas antes de ser revisadas e interpretadas por uno o dos radiólogos.

“Con detección apoyada por la IA encontramos un 20% más de cánceres que con la detección estándar”, expresó Kristina Lång, investigadora de la División de Radiología Diagnóstica de la Universidad de Lund y autora del estudio. “Ese 20% son casos confirmados de cáncer. La detección respaldada por la IA no condujo a un aumento de falsos positivos, lo cual es muy bueno”, aseguró.

Pero, ¿cuál es el diferencial de la inteligencia artificial en esta cuestión? Según explica Lång para El País, estas herramientas se usan como un soporte de detección en el que destaca hallazgos sospechosos en las imágenes y eso puede ayudar al radiólogo a encontrar más cánceres que podrían haberse pasado por alto. Además, la IA puede clasificar los exámenes de detección en grupos de bajo y alto riesgo orientando al radiólogo hacia los casos de malignidad sospechosa.

Prácticas en muchas partes del mundo

Aunque parezca innovador, estas prácticas ya se están llevando a cabo en muchas partes del mundo. De acuerdo con una nota de The New York Times, en Hungría, por ejemplo, dos radiólogos afirmaron que las pruebas de rayos X de una paciente no indicaba que había señales de cáncer de mama mientras que la inteligencia artificial señalaba zonas potencialmente cancerígenas en el estudio. Esto supone un gran avance a la hora de detectar signos que los médicos pasan por alto.

Sin embargo, el uso generalizado de esta tecnología para la detección del cáncer aún se enfrenta a muchos obstáculos, según los médicos y desarrolladores de IA, informa The New York Times. “Se necesitan más ensayos clínicos antes de que los sistemas puedan adoptarse de forma más generalizada como segundo o tercer lector automatizado de las pruebas de detección del cáncer de mama, más allá del número limitado de lugares que ahora utilizan la tecnología”, confirma el diario neoyorquino.

Más allá de que esta tecnología no reemplazará a los radiólogos y de que todavía no se puede utilizar de manera global, está claro que la IA significa un claro avance en esta materia. “El papel del radiólogo va más allá de la simple lectura e interpretación de la imágen médica”, declaró Josep Munuera jefe de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Sant Pau de Barcelona. “Estas herramientas de IA no te sustituyen, sino que te empoderan”, detalló.



En la línea de la reflexión de Munuera, Lång expresó que hay un efecto sinérgico cuando la inteligencia humana y la artificial se unen. Es evidente que, en el campo de la medicina, es fundamental pensar a la IA como una herramienta que potencia al médico y no como una que lo reemplaza.

