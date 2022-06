Cortes de rutas y puentes para este jueves, inicio del fin de semana largo, en Río Negro

Diferentes organizaciones sociales mañana tendrán una jornada de lucha, solicitan puestos de trabajo y asistencia en comedores. Hoy anunciaron que habrá cortes el puente carretero que une Cipolletti y Neuquén, el Tercer puente y el puente de Cinco Saltos a Centenario. También cortaran en General Roca sobre ruta 22 y en el ingreso a Allen.

Los cortes iniciarán a partir de las 10. El referente del Frente Popular Darío Santillán, Sabino López explicó que los reclamos tienen que ver con puestos de trabajos. Dijo que «el gobierno no está escuchando nuestro pedido. Ofrecimos realizar tareas de mantenimiento y limpieza en dependencia y organismos del estado como la Senaf, centros de salud, guarderías y edificios públicos o realizar tareas vinculadas a los territorios y los barrios populares, pero no obtuvimos respuestas».

También solicitan la entrega de módulos alimentarios de buena calidad ya que los que ingresan «muchas veces vienen en malas condiciones». Las diferentes organizaciones ayudan a los comedores, actualmente entregan 50 mil raciones mensuales. Piden que «alguna parte de esos alimentos sea financiada por la provincia».

Los referentes explicaron que tuvieron reuniones con la ministra de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Natalia Reynoso, pero que no se llegó a ningún acuerdo. «Evaluamos que no hay ninguna respuesta por parte del gobierno al pedido de trabajo genuino, obra pública y asistencia en comedores». Expresaron que de no obtener respuesta mañana los reclamos continuaran durante la semana.