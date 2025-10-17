Las parejas volvieron a casarse en el Centro Cívico de Bariloche

Lucrecia y Eliseo firmaron el acta, se pusieron los anillos y luego de darse un beso, salieron exultantes de la sala por las escalinatas del Municipio de Bariloche. Abrazados, posaron para las fotos en el emblemático Centro Cívico bajo el sol de la mañana y frente al lago Nahuel Huapi.

Esta joven pareja oriunda de Buenos Aires que vive desde hace unos años en Bariloche fue la primera en casarse por civil en el centro de la ciudad cordillerana. En la jornada de este viernes, se celebraron cuatro ceremonias.

«Fue raro cuando me llamaron del Registro Civil y me dijeron que habían cambiado la ubicación«, reconoció Eliseo Lobarzo, con cierto nerviosismo antes de la celebración que se extendió por media hora en la sala de prensa de la Municipalidad.

Lucrecia y Eliseo, de Buenos Aires, se radicaron recientemente en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Se conocieron siendo estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, pero recién se pusieron de novios cinco años atrás. Lucrecia, de 24 años, cursaba por la mañana y Eliseo, de 26, por la tarde. El reencuentro después de la escuela media, se dio a través de las redes sociales. «Él ya me tenía re fichada«, bromeó la joven que llevaba un vestido blanco largo, sencillo y elegante a la vez, con el pelo suelto y un rodete delicado.

Eliseo, del barrio porteño de Villa Pueyrredón, acaba de egresar como ingeniero mecánico en el Instituto Balseiro; mientras que Lucrecia, de Florencio Varela, trabaja en la conservación de animales silvestres.

«¿Por qué decidimos casarnos? Fue medio abrupto. Pero hace mucho que estamos juntos y sentimos que era el momento. Hay mucho trabajo para nosotros en Bariloche y nos gusta el clima. Nos sorprendió la ceremonia, pensamos que sería algo más íntimo y solo íbamos a firmar«, dijo Eliseo en alusión a la presencia del intendente Walter Cortes en la sala, junto a algunos de sus colaboradores.

«Hoy es un día histórico para la ciudad porque los matrimonios vuelvan al Centro Cívico«, dijo Jorge Huircapan, el delegado del Registro Civil en Bariloche. «¿Cómo están?, ¿salieron a buscar vestido cuando supieron que se casarían nada menos que en el Centro Cívico? Sabemos que no son de acá, pero los haremos sentir cómodos», bromeó.

Recalcó que una consulta habitual es «si la gente se sigue casando». «Y sí, por suerte, se casan más de lo que se piensa. En este momento, como sociedad hemos perdido valores, códigos, pero seguimos pensando en la unión de la familia. Así que ojalá que este camino que decidieron transitar juntos sea de mucha alegría», añadió.

Es lindo que la gente legalice su familia. Eso nos organiza como estado y como sociedad y le da un marco jurídico a la familia que han constituido», Jorge Huircapan, delegado del Registro Civil en Bariloche.

Matrimonio igualitario

Victoria Spinelli y Anabel Molina Villar fueron las segundas en contraer matrimonio. Esperaban su turno con un vestido blanco, cubierto por una capa de color verde y otra, celeste. Cada una llevaba un ramo de flores. El nerviosismo se notaba en sus rostros.

Victoria Spinelli y Anabel Molina Villar fueron las segundas en contraer matrimonio. Foto: Alfredo Leiva

Las muchachas se conocieron por internet y están de novias desde hace un año. «Queríamos estar juntas», explicó Victoria, mientras aguardaba su ceremonia con un ramo de flores en la mano. Anabel, con otro ramo, la observaba con una sonrisa.

«Soy de Andalucía, España, y vine a conocerla. Somos felices acá, pese al frío. De a poco, me iré acostumbrando. ¿Con qué soñamos? Con formar una familia, niños, tener una casa y viajar. ¿Qué más?«, planteó Anabel.

Huircapan explicó que la celebración de matrimonio se llevará a cabo los jueves y viernes en el Centro Cívico. «Cuando explicamos que necesitamos arreglar nuestra sala del Registro Civil que es muy pequeña, el intendente se ofreció a prestarnos el Centro Cívico. Él quiere que sea aprovechado por los vecinos. Y lo cierto es que el lugar le da otro marco a la ceremonia», dijo.

Huircapan aseguró que entre junio y agosto no registran gran cantidad de matrimonios, pero se intensifican en octubre. «Entre noviembre y abril no frenamos. En Bariloche cada vez se casa más gente. En lo que va del año, hemos tenido 250 matrimonios. Y a la vez, disminuye la cantidad de presentaciones de divorcios. Hubo 840 divorcios en lo que va del año en Río Negro«, manifestó.

