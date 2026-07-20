Las vacaciones en Buenos Aires impulsan la temporada de invierno en Bariloche

Bariloche alcanza un 85% de reservas turísticas para esta semana con el inicio del receso escolar en Buenos Aires, el principal centro emisivo del país. Si bien la temporada de invierno alcanza buenos porcentajes de ocupación con gran cantidad de visitantes de Brasil, las perspectivas son aun mejores con la llegada del público porteño y bonaerense para los próximos 14 días.

«De acuerdo al boca de urna que hace el sector de Estadísticas de la Municipalidad, arrancamos con un 85% de ocupación y es posible que se incremente. Es cierto que el turismo de invierno planifica más con antelación porque el receso es más corto. Pero esperamos que se cumplan los pronósticos en relación a la nieve que podría atraer más público», consideró Natacha Vázquez, directora ejecutiva del Emprotur.

Advirtió que «si bien estamos ansiosos por las nevadas, hay diversas ofertas. Se mueve todo el ecosistema turístico que Bariloche tiene para ofrecer, desde excursiones lacustres, paseos por el Tronador«.

Vazquez valoró que los vuelos ya venían llenos y ahora, con las vacaciones en Buenos Aires, se empieza a observar «un público más familiar».

Bariloche, con un 85% de ocupación. Foto: Alfredo Leiva

En relación al informe de los establecimientos hoteleros, los hoteles de categoría cinco estrellas y los apart hotel son los que mayor movimiento presentan, seguidos por los estudiantiles. Les siguen los hoteles de una y dos estrellas y las hosterías. En tanto, la zona del centro es la más buscada y le sigue el oeste, por la avenidad Bustillo hasta el kilómetro 9.

35 vuelos por día: 6 mil pasajeros

María Sol Canalda, secretaria de Turismo de Río Negro, destacó que el aeropuerto de Bariloche recibe 35 vuelos por día, entre 4 mil y 6 mil pasajeros aéreos diarios. «Este lunes, así como el martes, tendremos 29 vuelos que llegan desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, además de los vuelos directos desde San Pablo, Porto Alegre, Belo Horizonte y Santiago de Chile», valoró.

La funcionaria provincial recalcó que «las escuelas de esquí ya trabajan con sus clases para niños en los espacios de fabricación de nieve técnica en el cerro Catedral. Ayer nevó un poco arriba y estamos a la espera de la nieve pronosticada. En estos casos, la gente reserva a último momento«.

Bariloche, con un 85% de ocupación. Foto: Alfredo Leiva

Canalda destacó que «más allá de las actividades deportivas de invierno, la oferta de la provincia es variada, con visitas al parque nacional, excursiones lacustres y caminatas por destinos cercanos». En relación a la zona atlántica, comentó que, durante el fin de semana, las embarcaciones «salieron completas con la intención de avistar delfines y ballenas francas -que también se pueden ver desde la costanera de Las Grutas».

Algunos precios para recorrer en Bariloche:

-Esquí para principiantes en la base del cerro Catedral: 8 horas, desde 109.250 pesos.

-Piedras Blancas, con más de 3 kilómetros de pistas exclusivas para trineo: 4 horas, desde 110.000 pesos.

-Alquiler de ropa de nieve: 1 día, desde 24.900 pesos.

-Travesía en motos de nieve, desde 255.000 pesos.

-Circuito Chico, desde 26.400 pesos.

-San Martín de los Andes, por Siete Lagos: 59.400 pesos.

-Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: 112.000 pesos.

-Cerro Tronador: 54.120 pesos.