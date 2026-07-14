Invierno en Bariloche: el turismo mantiene un nivel similar al del año pasado

Pese a la baja temperatura y la lluvia intermitente, el Centro Cívico se llena de gente en Bariloche al mediodía cuando el termómetro levanta un poco más. Los turistas sobresalen porque no dejan de tomar fotografías en distintos puntos de la plaza; mientras los promotores los interceptan con alguna oferta de paseo o lugar para comer. En un costado, un guía de turismo le cuenta a un grupo la historia de ese rincón emblemático de la ciudad en medio del ruido que generan decenas de niños que juegan con burbujas en medio de la plaza. La temporada de invierno se siente en Bariloche, con turistas caminando por la calle Mitre y la costanera, las mesas ocupadas en las chocolaterías y múltiples consultas en las agencias de excursiones. El acento brasileño es el que más se destaca con la llegada del invierno.

En este contexto, para los operadores turísticos es difícil medir el impacto del último fin de semana largo. «El calendario de receso escolar ya arrancó en muchas provincias y se cruzó con el fin de semana largo. Todavía resta que la provincia de Buenos Aires entre en receso, uno de los principales emisores turísticos. Así el escenario actual mejoraría un poco más«, aclaró Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Matías y Marcia Ibazeta, oriundos de San Juan, eligieron San Martín de los Andes como destino para las vacaciones de invierno ya que tienen familia allí. Sin embargo, decidieron hacer «una escapada a Bariloche» porque ella no conocía y él no visitaba la ciudad desde hacía varios años. «Vamos a jugar con la nieve en Chapelco, pero no queríamos dejar de recorrer Bariloche. Están muy acordes los precios, no hay tantas diferencias con otros destinos no turísticos», comentó Matías.

Buena afluencia de visitantes en la temporada de invierno. Foto: Alfredo Leiva

Luján Contreras, de San Miguel de Tucumán, recorría el centro de Bariloche junto a su familia. «Es nuestra primera vez en este lugar. Nos moríamos por conocer el sur y ayer vimos en vivo y en directo la nieve en el cerro Tronador. Nos llama la atención lo amable que es la gente en el sur: te dejan pasar con el auto y te ayudan constantemente con las direcciones. Ni hablar que por la noche, podes caminar por la calle, algo impensado en Tucumán», resumió la tucumana.

A escasos pocos metros, Luis Flores, de Viedma, buscaba un restaurante, junto a su hijo y sus padres (que viven de El Bolsón). «Ayer subimos al cerro Catedral y encontramos bastante nieve. Es la cuarta vez que elegimos vacacionar acá porque tenemos familiares cerca. Los precios son accesibles, incluso para comer. Vale la pena venir», planteó el viedmense.

Buena afluencia de visitantes en la temporada de invierno. Foto: Alfredo Leiva

Los operadores coinciden en que hay un «buen nivel de movimiento turístico en la ciudad». «Ya no medimos directamente el porcentaje de ocupación. Desde el año pasado, usamos otras métricas como los consumos y la cantidad de pasajeros arribados«, arrojó Lago. Todavía no hay datos vinculados a julio: el impacto se conocerá recién en agosto.

«Podemos decir que venimos con un nivel aceptable de movimiento muy similar al invierno pasado. No hablamos de una temporada extraordinaria, ni de una para el olvido. Es un nivel aceptable de movimiento turístico, con consumo de servicios turísticos y de gastronomía», definió Lago.

Hasta junio, Bariloche registraba un promedio de tres noches de estadía; en invierno ese nivel escaló a cinco noches. «Hasta ahora, el turista se quedaba muy poco posiblemente con el lema ‘opto por viajar aunque implique pocos días’. Ahora, vemos que se extiende a cinco noches. Eso va a impactar al nivel de gasto», señaló.

Buena afluencia de visitantes en la temporada de invierno. Foto: Alfredo Leiva

Destacó la presencia de brasileños en Bariloche que, esta temporada de invierno, alcanzará 55 mil turistas de ese país. «Ellos se quedan cinco noches y suelen tener un buen nivel de gasto turístico en gastronomía, hotelería y contratan servicios como excursiones y clases de esquí. El segmento nacional, en cambio, es más propenso a alquilar un vehículo. El brasileño ya viene con una agencia de turismo receptiva y eso genera más derrame, más circulación«, dijo.

Lago advirtió que «en especial, el pasajero nacional está con el pronóstico en mano a la espera de nevadas de volumen. El regional chequea constantemente el Windguru y apenas nieva, viene. El brasileño como compró el viaje con meses de antelación simplemente viaja«.

«Lo que vemos es una similitud en el comportamiento con el invierno anterior: la lógica es hacer rendir el dinero lo mejor posible. Y los más avezados en esquí, destinan un día a esquiar en El Bolsón o Villa La Angostura«, dijo Lago.

Buena afluencia de visitantes en la temporada de invierno. Foto: Alfredo Leiva

Se esperan más de 2.000 vuelos, entre arribos y partidas, solo en julio en el aeropuerto internacional de Bariloche. Desde el Emprotur anticiparon un récord en vuelos desde Brasil. «La visita de unos 55 mil turistas brasileños en temporada de invierno en Bariloche ayuda mucho en un contexto de enorme retracción del turismo nacional. No podemos hablar de una mala temporada aunque estamos lejos de las temporadas extraordinarias. Lo cierto es que cuando miramos al resto de los destinos turísticos de invierno y los no tradicionales de invierno -como Córdoba- estamos en un buen nivel de ocupación y frecuencias», concluyó.

Bariloche, entre los preferidos

Según un relevamiento de la plataforma de alojamientos Booking.com, Bariloche y la ciudad de Buenos Aires encabezan las búsquedas de los argentinos para las vacaciones de invierno. Le sigue Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.



«Viajar continúa siendo una de las experiencias más valoradas por los argentinos, así como también el cuidado y bienestar del destino al que visitan», sintetizó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.