Le entraron a robar y se llevaron a su perro en Cipolletti: ofrece $200.000 de recompensa

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en Cipolletti y este caso destrozó a una familia. Ingresaron a una vivienda y además de robar diferentes elementos, se llevaron a la mascota. Su familia está desesperada por su aparición y ofreció una gran recompensa por encontrar a Simón. Esta semana ya se había registrado otro robo de mascotas en la ciudad.

Simón es un dogo argentino que está desaparecido hace dos meses y Antonio, su dueño, explicó a Diario RÍO NEGRO cómo fue el hecho. «Simón desapareció el 17 de junio entre las 6 y 11 en mi casa. Vivo en zona rural y me entraron a robar, además de herramientas, se llevaron a Simón», lamentó.

Describió que al momento del robo, Simón tenía 10 meses. Durante el hecho detalló que se llevaron una motosierra, herramientas y una bomba.

La mascota fue robada en una chacra de Cipolletti. Foto: Gentileza.

Aseguró que ha estado trabajando junto a asociaciones protectoras de animales en la búsqueda de su mascota. «Estoy colaborando también con esas asociaciones a través de donaciones que hago», comentó.

Con respecto a la recompensa, Antonio describió que el monto era de $100.000 pero al no recibir novedades sobre el paradero de su mascota, decidió duplicarlo a $200.000. Además aclaró que «obviamente el efectivo se va a hacer entrega si el perro aparece realmente y la persona me dice con datos precisos». Esta aclaración la realizó ya que comentó que lo han querido estafar: «Me han llamado muchos queriendo estafarme, que deposite y me dan los datos, cosas así. Entonces no, se hace en efectivo, la recompensa es en efectivo«.

Cómo fue el robo en el que se llevaron a su perro

Sobre el robo, Antonio relató que el 17 de junio se retiró de su domicilio para realizar tramites y al regresar, le habían abierto el galpón donde se encontraban los elementos y su mascota.

«Cuando volví tenía el galpón abierto donde estaba Simón y no tenía las herramientas», confirmó. Y criticó el accionar policial en la zona: «No tengo más información de quien fue ni nada, porque como es zona chacra, es como que nosotros estamos olvidados ahí, llamás a la policía y no vienen«.

En caso de tener información sobre su mascota, Antonio pidió que se comuniquen al 2994636176.