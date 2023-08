Ley de Alquileres debatida en Roca: hay mucha demanda, pero no hay oferta

En Roca, la actividad inmobiliaria se mantiene expectante ante la posibilidad de una reforma en la Ley de Alquileres que podría modificar su futuro. Los incrementos anuales en los valores de los inmuebles han dado de qué hablar, sin embargo los referentes de la actividad aseguran que el rubro tiene una alta demanda. El problema es que escasea la oferta de viviendas.

El mercado de alquileres se vio afectado en la región, los incrementos se modifican cada un año y el golpe al bolsillo es notorio cuando a fin de año se pasa a pagar el doble del valor inicial. Este impacto no solo afecta al inquilino, sino también al propietario que termina por obtener una ganancia mínima.

Esta situación desencadenó en una serie de decisiones que se ven reflejadas en la escasez de ofertas inmobiliarias.

Leonor Sátora de la inmobiliaria que lleva su mismo nombre, indicó a Diario RÍO NEGRO que «hay una demanda increíble, pero no hay oferta porque a los dueños no le conviene alquilar y con esta nueva reforma, tampoco», dijo.

«Hay una demanda increíble, pero no hay oferta». Foto. Juan Thomes.

Detalló que, luego de la pandemia, el mercado se acomodó por la cantidad de estudiantes que regresaron a la ciudad buscando un lugar para continuar sus estudios. Sin embargo mientras la lista de espera se agranda, la de propietarios se reduce ya que les resulta insostenible mantenerlo con las ganancias que obtienen por año, lejos de los niveles de inflación.

«Los propietarios están pensando en alquilar por día porque no les conviene de forma mensual», señaló Sátora.

«Hoy un alquiler para estudiante está en los 70 mil pesos y si bien resulta caro para ellos, igual lo pagan porque saben que no tienen nada», puntualizó y agregó: «La pandemia hizo que no se construya entonces hoy, después de dos años, no tenemos viviendas».

Hace 10 años la rentabilidad de un inmueble era del 0,5%, hoy es del 0,2% con suerte Referente de la Inmobiliaria Leonor Satóra en Roca

El «problema» empezó en 2020 con la Ley de Alquileres

Los referentes de la actividad concuerdan con que la problemática con el mercado inmobiliario inició en 2020 con la Ley de Alquileres que estableció entre sus ítems que el plazo de locación sea de un mínimo de tres años y el monto del alquiler pase a ser un monto único que puede ser actualizado anualmente.

Jorge Carlos Bosque, referente del rubro y socio de la Cámara Inmobiliaria Argentina, indicó que cuando se había planteado la Ley, desde la Cámara habían manifestado que no iba a servir la modificación y a futuro iba a traer problemas.

El mercado inmobiliario se vio afectado con el cambio de Ley en 2020. Foto: Juan Thomes

«Con el régimen anterior nosotros negociábamos los aumentos y teníamos contrato de dos años, con el cambio ya no se pudo lograr esto», señaló. Por otro lado, dijo que: «El aumento anual es muy brusco y por eso, hay muchos casos en lo que los inquilinos no lo pueden pagar porque los salarios no son equivalentes».

Para Bosque, la Ley no benefició nunca a los inquilinos y tampoco a los propietarios que se ven obligados a congelar un precio que no es rentable.

«Todo esto desalentó al inversor porque no les conviene alquilar. La rentabilidad es históricamente muy baja y como contrapartida, el inquilino no puede pagar los alquileres. Es una situación complicada con la inflación que tenemos», indicó.

Respecto a la reforma que se planteó el miércoles, el referente expresó que es necesario analizarla ya que hace hincapié en que la Ley 27.551. «Hay que derogarla o reformarla porque así como está no funciona».

«Esta nueva reforma va a beneficiar a ambas partes, sobre todo al inquilino porque esto es oferta-demanda. Al haber más ofertas, que en Roca no hay, se compensa el tema de los precios, si no hay oferta las cosas aumentan», explicó. Ve con optimismo la posibilidad de que se apruebe la reforma: «Hay esperanza de que esto sea para bien, que esta reforma solucione el problema y que empiece a aparecer más ofertas».

Por otra parte, Leonor Sátora opinó sobre la nueva reforma y manifestó que para ella lo ideal era que se derogue completamente la Ley ya que ve la reforma como «un parche que va a traer problemas a futuro».

«Toda esta ley que se modificó en 2020 perjudicó a todos y la nueva reforma tampoco va a lograr algún beneficio», puntualizó. Desde su perspectiva, esto va a terminar presentando otro problema porque los aumentos se van a guiar a partir de tres índices.

«Si escogemos el índice de la inflación el inquilino va a decir que no y si vamos por la suba salarial, va a pasar lo mismo. Sabemos que los salarios vienen perdiendo con la inflación, cada vez se gana menos porque la inflación te come».