Liberaron al policía retirado detenido por el corte de ruta en Cervantes

Tras una semana detenido, sobre el mediodía de este viernes liberaron a Rubén Ángel Muñoz que fue apresado en la madrugada del sábado en un impresionante operativo policial para desalojar el piquete que mantuvieron en la Ruta 22 los retirados de la policía rionegrina para reclamar el pago de la Zona Austral.

Los exagentes de la rionegrina, que continúan con el pedido de reconocimiento del beneficio con una protesta sin corte de ruta a la altura del destacamento del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca, brindarán esta noche una conferencia de prensa.

No obstante, adelantaron que la permanencia para visibilizar el reclamo por el pago del beneficio de la Zona Austral, se mantendrá durante los próximos días; en tanto esperan una confirmación oficial sobre una posible reunión con autoridades de Anses.

El viernes de la semana pasada, Muñoz junto a otros retirados había sido citado a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal de Roca para ser imputado por “entorpecimiento al tránsito”, fue detenido durante la madrugada del sábado de un impresionante operativo que desplegó la Policía Federal para desalojar el piquete que durante 10 días mantuvieron los retirados en el ingreso oeste a Cervantes.

José Luis Patiño, como vocero de los retirados comentó que sobre el mediodía de este viernes, Muñoz fue liberado tras haber sido detenido y alojado durante la última semana en Choele Choel. “El objetivo de la convocatoria es explicar algunos aspectos de la democracia que están en juego y la celeridad justicia para juzgar a personas por presuntos delitos que están cometiendo las personas para reclamar por sus derechos”, sostuvo.

“A Rubén Ángel Muñoz lo detuvieron, lo esposaron, le pusieron una bolsa negra en la cabeza, no le dieron derecho a hacer una llamada. Hay una presunción de un apriete muy grande, primero porque Muñoz no tiene que ser reconocido por nadie, porque no es un delincuente; no se fue a presentar a una rueda de reconocimiento, por lo que no era necesario que le dieran el trato que recibió”, agregó.

Explicó que durante los próximos días continuarán con la permanencia a pocos metros del predio en el que se desarrolla la Fiesta Nacional de la Manzana; “nuestra idea es visibilizar el reclamo, no molestar y menos en esta fiesta; pero sí vamos a seguir manifestándonos”.

Patiño, comentó por otra parte que aún esperan una notificación para mantener un diálogo con autoridades de Anses por el pago de la Zona Austral. “Weretilneck no puede desconocer después de ocho años como gobernador y cuatro como senador, cuál es el sueldo de un retirado. ¿Qué clase de gobierno hacía?, no puede estar sorprendido ni ser ajeno a esta situación no haciendo caso a la justicia por los dictámenes que dicen que nos deben pagar”, dijo finalmente.