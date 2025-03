$LIBRA: Diputados demora la investigación a Javier Milei, y este sábado hubo una acusación del presidente de España

La creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre la participación del presidente Javier Milei en la operación del criptogate se demorará por lo menos hasta mediados de abril ya que los bloques opositores no tienen los votos para aprobar esa iniciativa. En relación con lo ocurrido con $LIBRA quien se expresó contra el mandatario argentino este sábado fue su par de España, Pedro Sánchez, quien lo acusó de «una estafa piramidal».

Los opositores que impulsan la investigación sobre la participación del Milei en la criptomoneda $LIBRA aun no tienen el quórum. Esto dará un respiro al Gobierno Nacional de unos quince días ya que hasta por lo menos el 9 de abril prácticamente no habrá actividad, debido a que por viajes no habrá muchos diputados y luego por el feriado del 2 de abril.

Investigación por $LIBRA a Javier Milei: sin votos para abrir la sesión especial

Los proyectos para pedir interpelar funcionarios y para conformar esa comisión impulsados por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica ya tienen despacho de comisión, pero aún falta construir acuerdos que le permitan tener los 129 legisladores para abrir la sesión especial.

No quieren que suceda lo mismo que pasó en el Senado que por un voto no se pudo crear la comisión investigadora sobe el criptogate Libra, debido a que el senador de la UCR, Eduardo Vischi, que al principio apoyaba esa propuesta, luego voto en contra.

Según señaló Noticias Argentinas, las fuentes parlamentarias consultadas manifestaron que hoy no hay un acuerdo. «Algunos quieren una cosa, otros quieren otra, entonces como eso no está del todo claro, la idea es ver que tengamos números para llamarlo y que tengamos de mínima un acuerdo para que esto salga», dijeron.

Hasta ahora podrían juntar unos 120 porque de los 129 que dieron quórum para debatir el acuerdo con el FMI, solo podrían sumarse los seis de la Coalición Cívica e incluso no está clara cual será la posición que tengan los 11 diputados de UP que responden a los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil y de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

De acuerdo a los números que barajan los opositores, Unión por la Patria aportará seguro 90, Democracia para Siempre 8, Encuentro Federal 10, la izquierda 5, la Coalición Cívica 6,y por Santa Cruz 1, con lo cual aun no tienen los números para alcanzar el quórum reglamentario.

El PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal, no quieren respaldar la creación de una comisión investigadora, aunque algunos de esos bloques estarían de acuerdo en que se pueda interpelar a algún funcionario o responda sobre el tema el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero cuando venga a dar su informe, lo que es rechazado por los opositores.

En realidad, la oposición había reunido 134 votos en la sesión del 12 de marzo para emplazar a las comisiones, pero la UCR ya que informado que no respalda la comisión investigadora y es partidaria de esperar el avance de la causa judicial. Los dictámenes quedaron firmes luego de la sesión donde se aprobó el DNU que autoriza al Gobierno a negociar con el FMI.

El presidente de España acusó a Javier Milei: «Estafa piramidal»

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizó este sábado un nuevo round con su contrincante favorito, el argentino Javier Milei, a quien acusó de haber perpetrado «una estafa piramidal» con la criptomoneda $LIBRA.

Sánchez pronunció un discurso en un acto de su partido en Palma de Mallorca, Islas Baleares. «Lo que realmente amenaza nuestra cohesión y nuestra convivencia, es la motosierra que ellos (por la derecha) aplican allí donde gobiernan. Sí quieren privatizar, sí quieren privatizar hasta La Moneda», aseveró el español.

«Lo hemos visto en Argentina, donde han hecho una estafa piramidal, nada más y nada menos que el presidente de Argentina, donde los de arriba se han quedado con el dinero de todos los demás», manifestó.

Con Noticias Argentinas