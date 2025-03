Escándalo $LIBRA: presentaron una demanda colectiva por estafa en Estados Unidos, ¿afecta a Javier Milei?

El escándalo $LIBRA que involucra a Javier Milei, vuelve a tomar repercusión. Este martes se confirmó que se presentó la primer demanda colectiva en Estados Unidos y la misma ya llegó a la Corte Suprema de Nueva York. Trascendió que la denuncia apunta a varios proveedores y también se menciona a presidente argentino, ¿cómo lo afecta?.

La demanda fue presentada por el estudio de abogados Burwick Law, con sede en Nueva York. Según informaron en Ámbito, se trata de una denuncia colectiva por la estafa cripto y apunta contra Kelsier, KIP, Meteora y otros proveedores, pero también alcanza a Javier Milei por haber promocionado el token de $LIBRA en sus redes sociales.

El buffet de abogados representa a varias personas que, aseguran, fueron estafados por esta plataforma cripto. Los denunciantes apuntaron a empresas e influencer que también participaron de $LIBRA.

«Alegamos que Kelsier, KIP, Meteora y partes relacionadas orquestaron un lanzamiento injusto del token ($LIBRA), supuestamente engañando a los compradores y perjudicando a los inversores minoristas», expresan en la demanda.

Tonight, our firm filed a class action complaint in the Supreme Court of New York on behalf of our client. We allege that Kelsier, KIP, Meteora, and related parties orchestrated an unfair token launch ($LIBRA), allegedly misleading purchasers and harming retail investors. pic.twitter.com/H7dD2LaARK