Lisi Fracchia, la gemóloga de Cipolletti que viste a la reina Máxima, se consolida con inspiración argentina

La luminosidad de las joyas de Lisi Fracchia es la misma que transmite ella en persona. La gemóloga criada en Cipolletti viste con sus creaciones a numerosas figuras del mundo del cine y de la realeza, pero lleva a la Patagonia a todos lados donde va y, asegura, desayuna con mate todas las mañanas, antes de iniciar su ajetreada jornada de agenda completa.

Escuchá a Lisi Fracchia, la gemóloga internacional oriunda de Cipolletti, en RIO NEGRO RADIO:

Por esa razón, la diseñadora siempre vuelve al Alto Valle: en estos días visitó Cipolletti para ver a sus hermanos y a sus sobrinos en las celebraciones de Navidad, aunque enseguida tiene que volver a su rutina habitual en Madrid y otros puntos de Europa. «Ya di muchos besos», celebró, lo que se lleva con ella.

En ese contexto, Lisi Fracchia llegó a los estudios de RÍO NEGRO RADIO para conversar sobre su ciencia, que le implicó un rotundo cambio de vida, intenso pero feliz. «Hoy todavía no me lo creo» expresó en diálogo con «Ya es tiempo«.

«Quería estudiar algo que no tenga nada que ver con inglés. Siempre tuve la oportunidad de viajar muchísimo y conocer varios países. Y una amiga me dijo que haga esta carrera. Empecé justamente porque en el Instituto Geológico español me dieron la posibilidad de ir con mi bebé, que entonces tenía dos meses, y dije ‘bueno, lo quiero hacer'» contó Fracchia en la conversación. Y ese inicio fue la apertura a una aventura inesperada.

Las joyas de Lisi Fracchia. Foto: Matías Subat para Río Negro.-

Lisi Fracchia: Argentina y sus bellezas como inspiración

Lisi Fracchia tuvo la posibilidad de vivir en Brasil antes de llegar a Madrid, donde estudió Pericia en Gemas y Orfebrería. En el 2014, la vida la encontró con la carrera de Gemología, un espacio en el que su trabajo detallista la destacó. En ese contexto, ganó el primer premio de Madrid Joya y el camino ya no volvería a ser el mismo.

«Tuve que salir corriendo, no me lo podía creer. Me regalaron un stand espectacular y ahí es cuando ya me empezaron a conocer en esa feria, que es mega importante en Europa» recuerda Lisi Fracchia, con cariño, esa primera experiencia.

Parte de su éxito en Europa tiene que ver con que Lisi no olvida sus orígenes: en sus colecciones, cuyos catálogos están en su página oficial, posiciona a Argentina como una de las marcas más especiales, haciendo honor a la flora local y también a sus extensos territorios.

«Realizo colecciones a partir de las gemas que me llaman la atención y son las que me enamoran. Siempre trato de nombrar a las colecciones destacando lo bonito que tiene cada país en el que me tocó vivir; entonces, por eso, en Argentina siempre está la de Glaciares Patagónicos» ejemplificó la diseñadora.

Lisi Fracchia: de Cipolletti al mundo con sus joyas

Lisi Fracchia lo menciona con naturalidad, pero su exponencial talento la lleva a trabajar con personajes de la realeza europea, como la reina Letizia de España y Máxima de Países Bajos, también con grandes figuras internacionales. El último: Manuel Turizo, que la eligió para que lo vista con sus joyas en la campaña de su último álbum.

Lisi Fracchia en RÍO NEGRO RADIO. Foto: Matías Subat para Río Negro.-

Además, la gemóloga trabaja en grandes eventos como la Fashion Week, el desfile que es vidriera internacional para diseñadores de todas las categorías, o los premios Oscar; de igual manera que con importantes marcas, como Luis Vuitton y Dolce & Gabanna. Sin embargo, tampoco se olvida de Argentina, donde estuvo trabajando con Marina Borensztein, la hija de Tato Bores y esposa de Oscar Martínez.

Es que su tarea no solo tiene que ver con el armado de la joya, también implica el armado de la imagen general de la modelo que llevará sus diseños de oro de 18 kilates y plata. «Tenés que tener en cuenta todo: el color del maquillaje, el color del vestido, el color de los ojos de la persona, el pelo. Esa es otra parte de la creación» indicó la diseñadora.

Lisi Fracchia: lo que viene en tendencias 2025

Lisi Fracchia ya está trabajando de lleno en la temporada 2025. La diseñadora internacional adelantó que «ahora viene todo muy grande, todas las joyas XL hechas con mucha cadena, con eslabones grandes, anillos. O sea, piezas muy muy grandes» anticipó.

«Yo siempre igual agrego gemas a todo, pero lo último es inspirado en flores. El color de la temporada que salió, que sacó Pantone, es el Mocha Mousse, así que ese lo uso con topacios y con cuarzos. Ahora me toca hacer toda la colección con ese color, pero ya tengo todas las gemas elegidas para hacer» indicó Lisi Fracchia.

La conversación con Lisi Fracchia parece corta, pero en realidad llevó más de media hora. Las preguntas siguen surgiendo como una tranquila charla entre amigas, en un tema que genera gran interés. La despedida genera un poco de pesar, pero la diseñadora se lleva con ella la promesa de volver a sus raíces, en Cipolletti.

La aventura sigue para ella, ya que celebrará el Año Nuevo en otro lugar del mundo que la llenará de ideas para seguir creciendo con sus diseños. Habrá que mirar las tapas de las revistas internacionales, donde seguramente brillarán sus ideas.