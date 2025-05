Fue condenada por homicidio en Bariloche y dio una entrevista prófuga: el dolor de la familia de Eduarda desde Brasil

Wallace Santos, el hermano de Eduarda, la brasileña que fue asesinada al recibir nueve balazos en Circuito Chico, al oeste de Bariloche, no logra ocultar su indignación. Amanda Alves Ferreira, condenada a prisión perpetua por el homicidio, se escapó del Penal 3 de la ciudad cordillerana en agosto del año pasado y estando prófuga, hizo declaraciones al diario de Brasil, Folha de São Paulo.

Nueve meses después de su fuga, Alves Ferreira declaró que el juicio “fue manipulado”. Dijo también que, en Argentina, “si pagás, no vas preso” y aseguró que “tiene mucho para contar, pero teme por su vida”. Insistió en que no mató a Eduarda: “Disparé una vez, pero no contra Eduarda. No voy a mentir: agarré el arma e hice un disparo al aire. Pero la Fiscalía en un momento dijo que Eduarda tenía seis disparos, en otro nueve, y en el juicio dijeron cuatro. Yo disparé una vez, pero no la maté”.

Trepó los muros del Penal de Bariloche y escapó

La noche del 6 de agosto de 2024, Alves Ferreira acomodó su cama de tal manera que parecía que estaba durmiendo. Alrededor de las 21.30, un empleado penitenciario efectuó un disparo al detectar una persona que corría por el techo en dirección al cerco perimetral. Rápidamente trepó el alambrado y saltó hacia la calle Chubut. Desapareció de la nada.

El personal del Servicio Penitenciario recorrió la zona, pero no la encontraron. Al dia siguiente, el juez Juan Martín Arroyo declaró la rebeldía de Alves Ferreira y ordenó su captura, a partir de un pedido del fiscal jefe Martín Lozada.

El 30 de junio del 2023, había sido condenada a prisión perpetua por el homicidio de su amiga Eduarda Santos de Almeida, de 29 años. Se habían conocido cuando eran adolescentes en su ciudad natal, Río de Janeiro.

En 2018, Alves Ferreira entabló una relación con Marcelo Ramírez y se casaron en Bariloche. En un viaje a Brasil, la pareja le ofreció a Eduarda la subrogación de vientre. La mujer aceptó y tiempo después, nacieron dos gemelos.

Eduarda regresó a Brasil, donde quedó embarazada nuevamente. Como atravesaba una situación económica compleja, Alves Ferreira le propuso regresar a Bariloche para colaborar con el cuidado de los mellizos y la beba. Pero la convivencia, según plantearon en el juicio, fue compleja. Y el 16 de febrero de 2022, Eduarda fue asesinada.

Durante el proceso judicial, Alves Ferreira dijo autopercibirse mujer. Y si bien el jurado descartó el agravante del femicidio, mantuvo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con alevosía. Por eso, fue condenada a perpetua.

¿Alves Ferreira recibió ayuda para escapar del Penal de Bariloche?

Wallace se enteró del asesinato de su hermana en Bariloche, a través del mensaje de una conocida por Facebook que le envió la nota de un diario. «Fue la peor forma de llegar a la noticia. Fue impactante así como ahora lo fue leer las declaraciones de Fernando en un periódico, estando prófugo”, reconoció a Diario RIO NEGRO.

Insistió en que Alves Ferreira llegó a Brasil: “Nos preocupa una ley por la cual no se puede extraditar a brasileños nativos. Estamos hablando de un chico que fue condenado en otro país. No es alguien que está participando de un proceso. Ese proceso está concluido. Por eso, espero que entre las justicias de los dos países puedan encontrar una solución”.

Wallace consideró como “graves” las declaraciones de Alves Ferreira sobre la justicia argentina. “Fernando ha llegado a decir que el que tiene plata no va a la cárcel. Lo cierto es que, en el caso de mi hermana, la justicia trabajó mucho y las pruebas son irrefutables. Por eso, fue condenado a perpetua”, subrayó.

También recalcó que no pudo haber escapado sin ayuda. “Parece una escena salida de una película: un chico en la cárcel, rodeado de muros y policías con armas y logra escaparse. Y encima sabemos que está en Brasil. El tema es ¿cómo llegó?, ¿cómo atravesó la frontera? Está claro que Fernando no lo hizo solo. Ha tenido ayuda. ¿De quién? No lo sabemos”, planteó.

En su entrevista, Alves Ferreira subrayó que “buscará otra condena”. Wallace lamentó la posibilidad de que se lleve a cabo un nuevo juicio en Brasil por el asesinato de su hermana solo para evitar una condena a prisión perpetua. “El crimen fue en Argentina, pero él mismo dijo que buscará una nueva condena en Brasil, ‘una condena más justa’. Dijo también que no asesinó a mi hermana. Sin embargo, cuando llegó la policía reconoció haber cometido el crimen. También se le encontró pólvora en las manos y había mensajes donde decía que la iba a matar y se iba a Brasil con los gemelos”, manifestó.

“No se trata de una cuestión de género”, dijo el hermano de Eduarda

Wallace dijo haber conocido a Amanda hace 7 años: “En ese momento, se presentó como Fernando. Tengo 34 años y con mucho orgullo soy de la izquierda. He estado en la calle siempre. La lucha identitaria y racial es una bandera que he llevado siempre”.

Recalcó que es psicólogo y trabajó durante muchos años en la Fiscalía de Brasil por “las cuestiones sociales, de género, raciales y por la salud”. “Hay una cuestión peligrosa cuando tenemos una mujer, víctima de femicidio, madre de familia y, alguien que se presenta como hombre, es condenado como hombre y después de unos meses, por una estrategia jurídica, dice que no es hombre”, dijo. Y agregó: “Pareciera que soy homofóbico, pero no es una cuestión de género. Ahora me resulta raro escuchar a mujeres que son víctimas de esta lógica patriarcal, esta lógica machista, defender a Fernando como mujer. Es peligroso”.