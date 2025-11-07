¡Llegó el día! Comienzan los festejos del aniversario de Regina 2025: Los Nocheros y una grilla de lujo este viernes

Empezaron los festejos por los 101 años de Villa Regina. Desde este viernes 7 al domingo 9 de noviembre, la ciudad se llenará de una gran repertorio de actividades con espectáculos en vivo en el anfiteatro municipal Cono Randazzo. Te contamos los detalles de la celebración en este primer día.

Este fin de semana habrá una amplia oferta de actividades en Regina. Para el disfrute de todos los vecinos, confirmaron una grilla que contará con la participación de artistas locales, regionales e incluso nacionales como Los Nocheros y Rodrigo Tapari.

Todos se presentarán en el anfiteatro municipal Cono Randazzo, ubicado al pie de la barda de la ciudad, y la entrada será gratuita.

Aniversario de Regina 2025: la grilla completa de este viernes 7 de noviembre

Los artistas y actividades confirmadas para el viernes 7 de noviembre son: