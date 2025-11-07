Villa Regina apuesta a ser un polo turístico y gastronómico: la visión del intendente Luis Albrieu

Villa Regina llega a los 101 años con un diagnóstico y una apuesta de futuro: diversificar la economía sin renunciar a su ADN productivo. El intendente Luis Albrieu se lo resume a Diario RÍO NEGRO en una ecuación sencilla pero ambiciosa: turismo + gastronomía + conocimiento.

La idea no se limita a sumar visitantes o abrir nuevos locales; apunta a cambiar la matriz de la ciudad, apoyándose en la barda como paisaje-imán, en el río y la isla como activos regionales, y en una base académica que hoy distingue a Regina en el mapa provincial.

El punto de partida fue ordenar las finanzas. Según Albrieu, el municipio recuperó alrededor de $2.000 millones en deudas, mejoró la cobrabilidad de tasas del 30% al 50% y, con planes y regularizaciones, la llevó a la franja del 60/62%. En paralelo, ejecutó un redimensionamiento de planta que redujo el personal de 540 a 380 agentes, un paso “duro pero necesario” para que el gasto en salarios dejara de consumir el 95% de los ingresos y se estabilizara cerca del 50%, liberando recursos para obras y servicios.

La plaza Primeros Pobladores luce renovada. Foto: Juan Thomes.-

Ese giro financiero se tradujo en mejoras: bacheo, mantenimiento, riego, corte de césped, espacios públicos cuidados. El intendente vincula esa “mejora de servicios” con un cambio cultural en la relación con los contribuyentes. “Cuando la ciudad ve obra y respuesta, paga”, repite. El resultado es un círculo virtuoso entre cumplimiento, inversión y calidad urbana.

La barda es el eje territorial de ese salto. En la calle Los Nogales se ejecutó 1 km de pavimento, veredas, parquización e iluminación, una inversión que el Ejecutivo estima en torno a $1.500 millones y que transformó el uso social del área. “La Barda se encendió: de noche es el nuevo centro de Regina”, describe el jefe comunal.

El intendente Luis Albrieu charló con RÍO NEGRO en este aniversario 101. Foto: Municipio de Villa Regina.-

La visión turística de Regina no compite con la fruticultura, la reconoce y la complementa. El municipio asume que la dependencia de la fruta condiciona el ciclo económico —“si la fruta no va bien, el invierno es largo”— y, por eso, empuja nuevas fuentes de actividad con barrera de entrada municipal baja: senderos, miradores, iluminación, seguridad, señalética, eventos de fin de semana y experiencias de cercanía para la ciudad lineal que se mueve entre Choele Choel y Neuquén.

Ahí, Regina busca su nicho regional: salidas cortas, paisaje accesible e identidad local.

Sobre esa base territorial se monta el segundo pilar: el polo gastronómico-educativo. Regina concentra dos universidades vinculadas a alimentos, el Ciati y una masa crítica académica única en la región. La apuesta es articular formación de excelencia, emprendimientos y servicio, para que los estudiantes se formen, emprendan y se queden.

“Si trabajamos bien, en 10 o 15 años Regina puede ser referencia nacional en desarrollo gastronómico”, proyecta el intendente, que ya explora proyectos con el sistema universitario y reglas claras para facilitar inversiones privadas en el rubro.

Foto: Juan Thomes.-

El derrame de obras energéticas del oleoducto VMOS de los últimos meses dejó una experiencia: alquileres, corralones, ferreterías, gastronomía y comercio sintieron el impacto. Aunque varias de esas obras ya finalizaron, el municipio mantiene gestiones ante nuevos proyectos —en agenda, reuniones por el gasoducto—, con una lectura pragmática: aprovechar cada ola pero no depender solo de ella. En paralelo, el Ejecutivo mira el agroturismo y promueve ordenanzas para activar tierras ociosas con producción de verduras locales y criterios de agroecología, como ya ocurre en otras zonas del Valle Medio.

Si trabajamos bien, en 10 o 15 años Regina puede ser referencia nacional en desarrollo gastronómico». Luis Albrieu. Intendente de Villa Regina.

En el tablero político, la provincia aparece como socio clave: “Sin el apoyo provincial hubiera sido muy difícil revertir la situación inicial”, admite el intendente, que contabiliza aportes y obras por unos $2.000 millones en este período —en paralelo a $4.000 millones municipales—, con foco en infraestructura urbana y saneamiento. Ese tándem es el que el Ejecutivo local pretende profundizar para sostener la agenda de calles, servicios y activación económica.

Foto: Juan Thomes.-

La hoja de ruta municipal se define en: solidez fiscal, obras de cercanía, activación de la Barda, servicios estabilizados, instituciones fuertes y vinculación académica para mover la aguja del empleo y la calidad de vida.

Turismo y gastronomía son dos políticas con costos de entrada razonables, alto componente identitario y capacidad de traccionar inversión privada si el sector público se ocupa de abrir camino.

Albrieu lo plantea como un compromiso de mediano plazo: “Entre el turismo y la gastronomía está el futuro de Regina: trabajo local, identidad y conocimiento”.

Del orden financiero al diseño de ciudad, de la barda iluminada a las aulas y cocinas, Regina ensaya un modelo propio para su segundo siglo: crecer sin perderse, innovar sin olvidar de dónde viene y hacer de su paisaje y su saber hacer la plataforma de lo que viene.

Agenda de obras para el 2026

Foto: Juan Thomes.-

Para el próximo año se prioriza barrios y servicios. El plan vial prevé repavimentar 50 cuadras —25 hasta marzo y otras 25 entre primavera y verano—, sostener el bacheo y mejorar calzadas con ripio donde corresponda. En servicios, la transición a ARSA alivió un déficit municipal cercano a $2.000 millones anuales en agua y cloacas, y permite estabilizar la prestación.

El municipio, a la vez, ejecuta cloacas para más de 600 lotes y planifica extensiones de gas en barrios que aún no cuentan con ese servicio.

La planificación urbana avanza con ritmo pausado y ordenado. Regina no enfrenta hoy explosiones demográficas como otras localidades del Alto Valle; eso, sostiene Albrieu, habilita decisiones más cuidadosas para no avanzar sobre áreas productivas y para equilibrar el crecimiento entre loteos sociales del suroeste y desarrollos hacia el este.

El parque industrial mixto —estatal-privado— quedó chico, y el contexto nacional no favorece nuevos financiamientos públicos para ampliar; aun así, el municipio mantiene carpetas para activar cuando cambien las condiciones.

La trama institucional es otro activo. Clubes, ONG, centros comunitarios y asociaciones sostienen una presencia histórica en el tejido reginense. El municipio remodeló varios centros comunitarios y proyecta intensificar en 2025 la oferta social, deportiva y cultural en los barrios, con una consigna: presencia estatal cotidiana, no solo por obras.

En esa línea, la relación con los trabajadores municipales atraviesa un buen momento, con cumplimientos salariales, entrega de indumentaria y un sistema de anticipos que da oxígeno en meses complejos.