Todo listo para el Festival de la Sidra 2025: colectivos, taxis y estacionamientos, lo que necesitás saber del predio en Roca

En Roca ya se palpita el Festival de la Sidra 2025. La nueva edición del evento sidrero empieza este fin de semana del 8 de noviembre y se espera una gran convocatoria de personas, por este motivo desde la organización brindaron más detalles de lo que necesitas saber del predio: colectivos, taxis y estacionamientos.

La edición 2025 del Festival de la Sidra cuenta con una gran propuesta de actividades que combinará espectáculos musicales, danza, gastronomía, artesanos, productores locales y «las mejores sidras».

Entre los artistas que subirán al escenario que se montó en el Predio Ferial Municipal, se confirmó a La Delio Valdez y Turf; por lo que se espera un llegada masiva de visitantes.

Para anticiparse al fin de semana y tener una mejor organización, el municipio informó cómo será la disposición del estacionamiento vehicular, las plataformas de taxis y de las paradas de transporte público que funcionarán durante los dos días del evento de manera gratuita.

Festival de la Sidra 2025: estacionamientos de autos y motos

El Ejecutivo, mediante un comunicado, señaló que quienes concurran en auto o moto contarán con un estacionamiento municipal gratuito.

El ingreso a este sitio será por Primeros Pobladores y estará a 150 metros de la calle Tronador. Aclaran que habrá cartelería indicativa para poder acceder al Festival por calle Primeros Pobladores y contará con espacio reservado, con cupos limitados, para personas con movilidad reducida.

Remarcaron que el ingreso vehicular por Tronador desde Primeros Pobladores hasta el ingreso al Casino, estará restringido.

Por otra parte, el Ejecutivo aclaró que se dispondrá un espacio de estacionamiento que será exclusivo para expositores y feriantes con ingreso por calle Viterbori y Cerro Mercenario. Los artesanos tendrán ingreso por Primeros Pobladores con un sector delimitado.

Festival de la Sidra 2025: colectivos y taxis

Respecto al servicio de colectivos, el municipio informó que funcionarán de manera gratuita desde y hacia los barrios.

La parada de transporte público se ubicará sobre calle Viterbori en sentido sur-norte, sobre el margen este.

En tanto sobre los taxis, indicaron que se destinarán dos espacios exclusivos como plataformas para acceder a este servicio. Estas se ubicarán sobre calle Bolivia y Mendoza; y Bolivia y Belgrano.