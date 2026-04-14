Llegó TINA desde el Conicet, un Chatbot al alcance de todos

Tina, má cerca de la gente que quiere estar cerca de la ciencia. (FOTO: Gentileza Conicet)

El Conicet y sus científicos cada vez más cerca de la gente. El organizmo nacional presentó en sociedad a TINA, el Chatbot que estará disponible las 24 horas para acercar a la comunidad a todos los avances científicos que día a día desarrollan los profesionales del Consejo. Se trata de una plataforma de consultas y acceso a la información de primera mano.

La nueva aplicación surgió desde el Conicet en cumplimiento con la resolución 14 del 2022 y el decreto 159 del año siguiente, que promueven la unificación de la estrategia de servicios digitales en el sector público nacional. «La incorporación de TINA es el resultado de un trabajo transversal y coordinado entre el Conicet y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica de la Nación«, informaron desde el organismo científico.

TINA, basada en la inteligencia artificial estará disponible las 24 horas de todos los días del año para consultas y busca de información calificada tanto para la comunidad científica como para el público en general. Concentrará la atención de más de 446 trámistes de 55 organismos.

Cómo funciona y cuáles son los canales de acceso

Atención Multicanal: se podrá interactuar con Tina a través de la web oficial del CONICET www.conicet.gov.ar o de argentina.gob.ar, a través del número (54-11) 3910-1010 se podrá acceder por WhatsApp.

WhatsApp: Podés enviarle un mensaje al número (54-11) 3910-1010. Para activar las opciones específicas del organismo, debés escribir la palabra clave CONICET.

Consultas 24/7: Brinda respuestas automáticas sobre trámites, becas y servicios institucionales en cualquier momento del día.

Privacidad: El sistema está diseñado bajo políticas de protección de datos personales; las interacciones generales son anónimas y seguras.

Información actualizada: TINA se actualiza progresivamente para incorporar nuevas temáticas del organismo y de otros entes del Estado (como ANSES o Mi Argentina).

Gestión unificada: Permite consultar información que ya tenés en tu cuenta de Mi Argentina, como certificados o turnos.