Cannabis medicinal y cáñamo industrial: Roca será sede de un encuentro binacional

Patagonia Norte, un polo emergente en investigación y desarrollo en torno al cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Esta semana, la ciudad de Roca será escenario del “Encuentro Binacional de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial: Avances en Investigación y Desarrollo en Argentina y Brasil”, una jornada que reunirá a especialistas, investigadores y referentes del sector productivo y científico de ambos países.

Encuentro entre Argentina y Brasil: cuándo y dónde

La actividad se desarrollará el jueves 16 de abril en el auditorio del Diario RÍO NEGRO (Sarmiento y 9 de Julio), entre las 8.30 y las 13.30, con modalidad presencial, gratuita y con cupos limitados.

El encuentro contará con exposiciones de equipos técnicos de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que avanza en el desarrollo de una Maestría en Cultivo y Aplicaciones en Salud de Cannabis, y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), particularmente desde su regional Patagonia Norte.

Además, participará la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, que junto al INTA presentará investigaciones en curso, desarrollos tecnológicos y experiencias de articulación con organismos públicos y privados en torno al cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Entre los expositores también habrá representantes de organizaciones y empresas vinculadas al sector, como Ciencia Sativa, Pasedati SAS y GS1 Argentina.

La propuesta está dirigida a organismos gubernamentales, instituciones académicas, empresas y profesionales interesados en el desarrollo productivo, científico y sanitario del cannabis y el cáñamo.

Quienes deseen participar deberán realizar una preinscripción previa a través del formulario online (https://bit.ly/EBCannabis). Para más información, se encuentra disponible el correo zunino.natalia@inta.gob.ar.

En los últimos años, la Patagonia Norte se ha transformado en un polo emergente en investigación y desarrollo en torno al cannabis medicinal y el cáñamo industrial, con creciente articulación entre el sistema científico, el sector productivo y el Estado.