Invap busca las mejores tesis de ingeniería del país: hay más de $12 millones en premios

El certamen está dirigido a estudiantes y egresados de todo el país, con foco en desarrollos tecnológicos aplicados. Gentileza.

En el marco de su 50° aniversario, la empresa tecnológica Invap lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional Mejores Tesis de Ingeniería, una iniciativa que busca reconocer proyectos innovadores con aplicación real en áreas estratégicas para el desarrollo del país.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de universidades públicas y privadas de Argentina, sin límite de edad, cuyas tesis hayan sido aprobadas entre el 1 de enero de 2025 y el cierre de la inscripción, previsto para el 29 de mayo.

Concurso de tesis de Invap: Soluciones concretas para mejorar la vida de las personas

El certamen pone el foco en investigaciones que, desde el campo de la ingeniería, aporten soluciones concretas y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. En esta edición, se repartirán más de 12 millones de pesos en premios distribuidos entre las categorías de grado, maestría y doctorado.

Las disciplinas que pueden participar abarcan un amplio abanico: ingeniería nuclear, mecánica, eléctrica, electrónica, en telecomunicaciones, electromecánica, de materiales, química, aeroespacial, mecatrónica, informática, aeronáutica, industrial, biomédica y ambiental.

En ediciones anteriores se premiaron desarrollos vinculados a la salud, la tecnología y la industria. Gentileza.

El presidente de Invap, Vicente Campeni, destacó que la iniciativa retoma el espíritu fundacional de la empresa. “Hace 50 años, una iniciativa de jóvenes egresados tuvo una convicción: transformar el conocimiento en proyectos concretos”, señaló.

En la misma línea, el gerente general de la compañía, Darío Giussi, aseguró que el concurso funciona como un “faro” para que ingenieros e ingenieras desarrollen ideas con impacto productivo. “Buscamos propuestas que beneficien la vida de las personas y que reflejen la excelencia de nuestra academia”, afirmó.

La iniciativa, impulsada junto a la Fundación Invap, apunta a fortalecer la vinculación entre academia y sector productivo. Gentileza.

Concurso de tesis de Invap: crece año a año

La iniciativa, impulsada junto a la Fundación Invap, ha mostrado un crecimiento sostenido en cada edición. En la última convocatoria se presentaron 162 tesis provenientes de 16 provincias, con la participación de 47 instituciones y 35 carreras distintas. Ingeniería Electrónica e Ingeniería Informática fueron las más elegidas, y un dato destacado fue la participación femenina: el 26% de los trabajos evaluados correspondió a mujeres.

El concurso reconoce investigaciones aplicadas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Gentileza.

En cuanto a los premios, la tesis ganadora en la categoría doctorado recibirá un monto equivalente a cinco becas internas doctorales mensuales del Conicet (con referencia a Bariloche), mientras que las de maestría y grado obtendrán el equivalente a tres y dos becas, respectivamente.

Las ternas finalistas se darán a conocer en septiembre, y la ceremonia de premiación se realizará en octubre en la sede de Invap, en Bariloche.

En ediciones anteriores, el concurso distinguió proyectos de alto impacto, como sistemas de visualización 3D de tumores cerebrales, desarrollos para optimizar fármacos inhalables, tecnologías de medición sonora y métodos innovadores para la separación de impurezas del litio. Todo esto da cuenta del potencial de la ingeniería argentina para generar soluciones con alcance real.

Invap, 50 años de historia

La empresa Invap nació en 1976 en Bariloche como un proyecto impulsado por egresados del Instituto Balseiro y en articulación con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde sus inicios, se orientó a la investigación aplicada con el objetivo de desarrollar tecnología propia para el país.

En sus primeros años, la empresa se enfocó en dar respuestas a las necesidades de la industria nuclear argentina, desarrollando desde cero equipamiento clave como plantas de producción y reactores de investigación.

La premiación se realizará en octubre en la sede de Invap en Bariloche. Gentileza.

Ese conocimiento inicial fue el punto de partida para expandirse hacia nuevas áreas, como la medicina nuclear -con desarrollos para diagnóstico y tratamiento del cáncer-, y más adelante hacia el sector espacial y la tecnología de radares.

Con el tiempo, Invap se consolidó como una empresa estatal con lógica de funcionamiento competitiva, capaz de exportar tecnología de alta complejidad y posicionarse en mercados internacionales. Sus proyectos, que abarcan desde reactores nucleares hasta satélites, reflejan un modelo basado en el conocimiento científico y el talento profesional, con el objetivo de transformar la innovación en soluciones concretas para la sociedad.