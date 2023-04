Llevó una torta para compartir y medio curso terminó drogado con marihuana, en Lago Puelo

Una alumna de 13 años de 2° año de la Escuela Agrotécnica N°717 de Lago Puelo, provincia del Chubut, llevó una torta de brownie para compartir con sus compañeros y medio curso terminó intoxicado con marihuana, informaron en las últimas horas fuentes policiales.

De acuerdo a lo que reportaron medios locales, el escándalo ocurrió este lunes pero trascendió esta tarde, después de que algunos padres del curso, al enterarse de lo sucedido, presentaran una denuncia en la comisaría local.

«Drogada, asustadísima, mareada y con dolor de cabeza» aseguró Freda Fragala, madre que de una de las víctimas, que encontró a su hija de 13 años al arribar a la escuela para llevarla a su casa.

En diálogo con la prensa, la mujer relató que una compañera, proveniente de otra división de la institución educativa, llevó una torta de brownie al aula para compartir con sus compañeros, quienes con el correr de los minutos terminaron bajo los efectos de la droga «en contra de su voluntad», denunció.

«Mi hija me cuenta que llevó un bizcochuelo y después de que lo comieron le dijo riéndose que era brownie con marihuana«, relató la madre, indignada por la situación, y agregó que la maestra no aceptó la porción, argumentando que no le caía bien el chocolate.

Siguiendo con lo relatado por Fragala, se cree que la alumna que llevó la torta, al ver que sus compañeros empezaron a descomponerse, llamó rápidamente a su padre para retirar el postre a escondidas del colegio.

En tanto que los alumnos drogados y mareados tras comer el bizcochuelo, debieron ser trasladados al hospital local para poder recuperarse de la indigestión.

Una escuela con antecedentes graves

Una vez en conocimiento de lo que había pasado, Fragala junto a otras madres se acercaron a la comisaria local para realizar la denuncia y pedir que intervenga el Servicio de Protección de Derechos y la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer como una alumna de apenas 13 años logró ingresar una torta adulterada a la institución.

Por otra parte, se supo que no es el primer hecho grave que tiene lugar en esa escuela chubutense, ya que según reveló la mujer, la semana pasada un estudiante llevó un arma blanca, con la que le hizo un tajo en la mano a otro compañero.

Sin clases, pero por problemas con roedores

En cuanto a las medidas tomadas por la escuela, sus autoridades manifestaron que se actuó de acuerdo con el protocolo destinado para estos casos y reiteraron que los estudiantes afectados ya se encuentran bien de salud en sus hogares.

Finalmente, comunicaron que este martes y miércoles se suspenderían las clases por la presencia de «excremento de roedores en la institución«, por lo que se avanzará con la desinfección del predio en las próximas horas.

Con información del diario Jornada