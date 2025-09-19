Lluvias, frío y viento: así reciben la primavera Río Negro y Neuquén este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana con lluvias, ráfagas de viento y temperaturas bajas en distintos puntos de Río Negro y Neuquén. Desde este viernes hasta el domingo, el tiempo estará marcado por precipitaciones intermitentes y máximas que en algunos casos no superarán los 13 grados.

Neuquén y Alto Valle: lluvias fuertes el sábado y mejora hacia el domingo

En la ciudad de Neuquén, el viernes 19 tendrá cielo mayormente nublado con máximas de 20°C y probabilidad de lluvias bajas hacia la noche.

El sábado será la jornada más inestable, con tormentas fuertes desde la madrugada, una temperatura máxima de 16°C y mínima de 11°C. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronostican lluvias en el Alto Valle. Foto: Juan Thomes.

El domingo disminuirá la probabilidad de precipitaciones, con registros entre 0% y 10%, y una máxima de 16°C. El viento rotará al oeste, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Roca: lluvias y tormentas con descenso de temperaturas

E Roca, el viernes tendrá cielo nublado y probabilidad baja de lluvias, con una máxima de 20°C y mínima de 8°C. Las ráfagas alcanzarán entre 42 y 50 km/h.

El sábado será la jornada más inestable, con lluvias durante la tarde y noche, temperaturas que no superarán los 16°C y una mínima de 10°C. El SMN indicó un rango de “40-70%” de probabilidad de precipitaciones.

El domingo mejorarán las condiciones, aunque con nubosidad variable y una máxima de 16°C. La probabilidad de lluvias se reducirá a entre 0% y 10%, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Bariloche: lluvias persistentes y nevadas en la cordillera durante el sábado

En San Carlos de Bariloche, el viernes estará marcado por lluvias con probabilidades de entre 40% y 70%. La máxima no superará los 10°C y la mínima será de 0°C.

El sábado continuarán las precipitaciones, con registros similares de probabilidad y temperaturas que se ubicarán entre 3°C y 10°C. Se esperan también nevadas en sectores altos de la cordillera.

El domingo mejorarán parcialmente las condiciones con chaparrones aislados por la mañana y una máxima de 7°C. El viento se mantendrá en valores moderados, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Viedma: fin de semana gris con probabilidades de lluvias y viento

En Viedma, el viernes se presentará mayormente nublado con una máxima de 17°C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0% y 10%.

El sábado aumentará la inestabilidad, con lluvias aisladas durante la tarde y noche, temperaturas de entre 10°C y 13°C, y vientos moderados del este. Las probabilidades de lluvia llegarán hasta el 70%.

El domingo las condiciones seguirán inestables con una máxima de 15°C y mínima de 7°C. El SMN indicó un rango de “10-40%” de probabilidad de precipitaciones.