Viernes de alerta amarilla en Neuquén y Río Negro: lluvia y ¿posible nevada para despedir el invierno?

La Patagonia se prepara para un cierre de invierno marcado para un clima inestable y un brusco descenso de las temperaturas. En este sentido el Servicio Meteorológico Nacional emitió para este viernes una alerta amarilla con impacto en Neuquén y Río Negro por lluvias persistentes y posible nevada. Mirá acá el detalle de las zonas afectadas.

Este viernes será un día atípico, para despedir la estación fría el pronóstico presentó un panorama complicado, principalmente para la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro.

El organismo nacional detalló que el área será afectada por lluvias de variada intensidad. Precisó que en la cordillera se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual.

Además resaltaron que no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Zonas de Neuquén y Río Negro afectadas por la alerta

Según lo precisado por el SMN, las zonas bajo alerta en Neuquén son: cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, sur de Aluminé y Los Lagos.

En Río Negro las zonas bajo alerta son: Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

En cuanto a las horas más complicadas, informó que serán durante la noche lo que podría marcar el inicio de la jornada del sábado.