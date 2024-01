Lo que publicamos: Aumentos en la producción neuquina

El gobierno neuquino se fijo en los primeros días de febrero de 2001 el objetivo de incrementar en un 60% la cantidad de hectáreas para la producción frutícola y para lograrlo había facilitado la incorporación de nuevas tierras y brindaría apoyo financiero, insumos, subsidios e impulsó la creación de galpones de empaque y cámaras de frío para mejorar la comercialización.

El ofrecimiento para los sectores productivos de subsidios y apoyo económico para que aumenten su capacidad apuntaba a la fruticultura, horticultura, ganadería y minería y demandaría un esfuerzo de 20 millones al año.

El programa para la fruticultura abarcaba cuatro fases: la primera preveía la reconversión y ampliación de áreas, la segunda preveía el apoyo a los productores en los gastos por tareas culturales para lo cual había un capital de trabajo que era rotatorio, de tres millones de pesos; la tercera parte del plan era el apoyo a las empacadoras y cámaras de frío. La provincia, a través de un acuerdo con Canefi, la agrupación que nuclea a las empacadoras aportaría cinco millones de pesos en capital de trabajo y prefinanciación de exportaciones.

La cuarta fase era la más ambiciosa: concretar el objetivo de poner bajo producción seis mil ha, ya que el año anterior se habían avanzado con la radicación de 1000 ha de fruta y 200 de vid en la zona de San Patricio del Chañar y Añelo y aunado a este, otro objetivo era lograr que a lo que estaba desarrollado a y a lo que se vaya desarrollando tenga valor agregado, ya que toda la producción sería para exportación y para ello se estaba promoviendo la instalación de galpones de empaque y cámaras de frío, cerrando el circuito con la venta del producto, para los cuales ya se había establecido contactos con dos grupos que comercializaban frutas y hortalizas en Europa.

Almanaque

30 de enero de 1967

Por decreto N° 95 el Poder Ejecutivo neuquino creó el centro urbano “Las Ovejas”, ubicado en el lote 13, fracción B del paraje del mismo nombre para reunir a los pobladores dispersos en la zona.

01 de febrero de 2006

Funbapa instaló un nuevo puesto de control en la margen norte de la Isla Jordán con el mismo horario de atención de la balsa, para cumplir exigencias de comercialización.

02 de febrero de 1991

El intendente de Centenario fue separado del cargo por 90 días, tras una medida dispuesta por el Concejo Deliberante por el despido de 22 empleados comunales.

Poesía escrita en la región: «Celos«



No tienes celos dices;

y qué es lo que te amarga

y sórdido ensombrece

y apaga tu mirada?

No tienes celos dices;

y qué es lo que se cuaja

como pesada noche

de temores colmada?

No tienes celos dices;

y qué es lo que me lanzas

con palabra injuriosa

que me deja azorada?

No tienes celos dices;

y qué es que despedaza

tu gesto antes amable

y forja tu amenaza?…

No tienes celos dices;

amor, hecho una brasa

que al quemarte me daña

ardiente como lava?

No tienes celos dices;

y qué es lo que proclama

tu alertada sospecha

poblada de fantasmas?

No tienes celos dices

por negar que me amas.

Benditos los tu celos

si en el querer me ganan.