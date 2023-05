Los 10 consejos para contrarrestar el bajón del lunes si hacés trabajo de oficina

Por más esfuerzo que hagamos, no podemos alterar el tiempo: el fin de semana terminó y ya caminamos el tercer lunes de mayo. Para algunos, el bajón y la ansiedad llegan el domingo de noche, para otros el lunes es particularmente difícil de remar. Dado que sólo tenemos el presente, estos consejos pueden ayudarte a encontrar la motivación y retomar el ritmo semanal si hacés home office o trabajo de oficina presencial.

Anita Chlipala, psicoterapeuta de parejas y familiar, dijo a HuffPost que hay muchas modificaciones diarias que podemos hacer para superar las pequeñas angustias que son más comunes con la llegada del frío e incluyen (pero no se limitan) a mejorar el entorno. «Un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia», aseguró la autora del libro First Comes Us: The Busy Couple’s Guide to Lasting Love. Los 10 consejos del artículo son:

Rodearnos de plantas

«Las plantas tienen un impacto positivo en el estado de ánimo», aseguró a HuffPost Larina Kase, fundadora de Larina Kase Interior Design y doctora en psicología. Si regarlas y mantenerlas es demasiado trabajo, incluso las artificiales pueden ayudar, o un florero con plantas frescas.

Iluminación natural

«Si tenés una ventana en tu oficina, considerá colocar un escritorio o una silla cerca y comenzar el día allí absorbiendo la luz del sol», aconsejó Kase. «Si no tenés una ventana o la luz natural es limitada, usá un espejo para que la luz rebote e ilumine el espacio».

Iluminación artificial

Llegaron los días en los que el sol aparece tarde y se esconde temprano. Por eso, la iluminación artificial también es clave. El artículo en HuffPost recomienda priorizar las luces cálidas frente a las azules, así como pensar la iluminación en capas. «Conseguí una buena lámpara de pie y un accesorio de techo para traer más luz a la habitación», sugirió Michelle Gage, fundadora y directora creativa de Michelle Gage Interiors.

Apoyar las muñecas

«Tus muñecas deben tener espacio para descansar sobre un escritorio y no flotar en el aire», recomendó Kase. Los antebrazos deben estar paralelos al suelo con las muñecas en línea recta, agrega.

Ordenar el espacio de trabajo

«El desorden puede hacernos sentir abrumados y atrasados, lo que contribuye a un estado de ánimo deprimido”, aseveró Kase. En efecto, si no llegaste a ordenar o si también depende de otra persona, mantener el caos fuera de la vista constante puede ayudar en el corto plazo. “Esto minimizará la culpa y aumentará la productividad, lo que siempre mejora el estado de ánimo», añade..

Tener un cuaderno o diario cerca

Llevar un diario y/o realizar sesiones breves de meditación pueden reducir el estrés y la ansiedad que a menudo reinan los días lunes. «Es importante experimentar con una actitud sin prejuicios para encontrar las herramientas que funcionan bien para usted (…) Esforzáte por adoptar una actitud de flexibilidad para crear cambios apropiados en sus rutinas», propuso la psicóloga Carla Marie Manly a HuffPost, autora de Joy from Fear: Create the Life of Your Dreams by Making Fear Your Friend.

Mejorar la postura e invertir en una silla

Si está dentro de tus posibilidades, es importante configurar el espacio personal de trabajo teniendo en cuenta una ergonomía que minimice el dolor y la incomodidad. Según Kase, significa que la silla debe permitir que los pies estén planos sobre el suelo.

Tener una colchoneta o mat a mano

La contracara de un buen asiento, es un buen movimiento. «Si es posible, mantené una colchoneta de yoga o un equipo de ejercicio cerca y configurá un temporizador para recordarte que debés tomar descansos breves para hacer ejercicio que mejoren el estado de ánimo», sugiere Manly.

Darle lugar a los recuerdos felices

«Los recuerdos personales son excelentes para impulsar la positividad», dijo Kase. «Puedes incluir fotos enmarcadas de seres queridos, recuerdos de viajes, reliquias familiares u otros artículos significativos. Puede ser cualquier cosa que te haga sonreír», plantea.

Mantener el recordatorio de tareas a la altura de los ojos

Utilizar post-its y limitar las tareas diarias a tres o cinco cosas es una buena idea para comenzar, propuso Chlipala. «No es raro sentirse tan abrumado o desmotivado que terminás sin hacer nada. Mantenerlo pequeño en una nota aumenta las posibilidades de que complete la tarea, lo que puede hacer que desee pasar a la siguiente”, asegura la terapeuta.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.