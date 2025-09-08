El CET 1 se llenó de «Vecinos destacados»: una obra inclusiva que deja huellas en Roca

Reconocidos por sus acciones: estudiantes de la escuela técnica más antigua de Río Negro. Foto: gentileza.

Emociones, recuerdos, orgullo, abrazos y palabras sinceras brotaron desde el corazón en el anfiteatro “Cacho Lobello”, donde diez vecinos e instituciones de Roca fueron destacados en el 146 aniversario de la ciudad.

Sobresalieron en cantidad, los estudiantes de 4° año del Centro de Educación Técnica N° 1 quienes fueron elegidos entre los homenajeados. Se trata de un grupo de 59 futuros técnicos mecánicos quienes están dejando su huella más allá de las aulas.

Con su proyecto inclusivo, estos chicos y sus docentes -hace tres años- escriben la historia de los hitos de la primera escuela técnica de Río Negro, la ex ENET 1.

Todo surgió en la materia “Prácticas profesionalizantes” de la especialidad mecánica, con el coordinador Cristian Javier Fernández quien trabaja junto con otros profesores de áreas específicas como Metalurgia, Soldadura, Oficina técnica, Planos.

Proyecto silla de transferencia.

Desde 2022, realizan trabajos para personas con discapacidades motrices y aplican sus conocimientos para cambiar la vida de quienes necesitan accesibilidad. Con innovación, los integran: hicieron sillas de transferencia, estación solar adaptada, tricicleta, silla ergonómica de traslado infantil, y una plaza integradora con juegos adaptados, entre otros.

«Es un reconocimiento a un par de años largos de trayectoria. Esos trabajos empezaron en la pandemia, cuando los estudiantes no podían venir a hacer una práctica a la escuela«, explicó Fernández a Diario RÍO NEGRO.

Un sorpresivo reconocimiento para el CET 1 y sus estudiantes

«Nos sorprendimos. Nosotros desconocíamos de de esta postulación», comentó el docente. Explicó que desde el Consejo Local de Discapacidad se les ocurrió proponerlos como institución destacada. Y luego fue la Comisión de Estudios Históricos del municipio la que se encargó de seleccionarlos.

“Nos dieron un reconocimiento muy grande y es la primera vez que nos dan este lugar para poder demostrar de lo que somos capaces y de lo que estuvimos trabajando este año sobre esta materia y sobre los proyectos”, expresó Leonel Juárez, estudiante de 4° 1°, agradecido.

Cristian Fernández, docente junto a estudiantes. Foto: archivo Andrés Maripe.

«Nos motiva a seguir con el proyecto, a poder terminarlo, dejarlo lo más avanzado posible. Estos proyectos tienen un impacto», aseguró otra estudiante del grupo destacado, Lourdes Miranda de 4° 1.

Leonel recalcó que el trabajo no se agota sino que continúa con las próximas generaciones de estudiantes. “Esperamos que lo puedan seguir reconociendo, estaríamos muy orgullosos”, dijo.

«Me sentí muy orgullosa tanto por mí como por mis compañeros, porque se ve todo el esfuerzo que le hemos puesto a cada proyecto». Nazarena Pinolli, estudiante de 4° 1.

Nazarena Pinolli de 4° 1 expresó su sensación al ser destacada y agradeció al docente Cristian Fernández: «Él está atrás incentivándonos, así es que también creo que es gracias a él».

El director de la institución, Adalberto Érxilape, aprovechó la ocasión para recordar a Antonio Sánchez Platero, de quien lleva su nombre la escuela. «Fue una persona que siempre se dedicó y observó qué es lo que estaba pasando en la sociedad para poder ayudar», puntualizó.

«Es un un aliento muy grande para seguir luchando y trabajando en pos de una nueva de una mejor educación para todos los chicos». Adalberto Érxilape, director del CET 1.

«Es un trabajo impecable que están haciendo los chicos, pero principalmente la escuela, docentes y estudiantes que están trabajando codo a codo por una mejor vida para el resto de la sociedad», expresó Erxilape.

Estudiantes en talleres. Foto: archivo Andrés Maripe.

El tradicional acto de reconocimiento fue ayer, liderado por la intendenta María Emilia Soria acompañada por otras autoridades municipales y provinciales.

Uno por uno los vecinos e instituciones reconocidos en Roca

Este año, los homenajeados fueron diez, entre ellos seis vecinos y vecinas; y cuatro instituciones.

• Silvina Hernández, la única mujer que logró ser jefa de cuartel como bombera y hoy se retira del voluntariado tras 20 años de servicio. Durante su trayectoria, capacitó a los bomberos en la gestión de emociones en los siniestros. Su padre, bombero retirado, fue la inspiración que guió su camino.

• Teresa Talevi, comenzó a ejercer la docencia con tan solo 21 años. Pasó por varios colegios, dejando una huella profunda en el corazón de estudiantes y docentes. Hoy continúa con su labor solidaria como agente consular ad honorem en el Club Italiano.

• Marta Mabel Marilef, docente y creadora de la Red de Bibliotecas Populares Rurales, participó en la apertura de siete bibliotecas barriales. Es licenciada en Bibliotecología y Psicóloga Social y se define como militante de “la cultura del campo popular”. Fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la región.

• Roberto Pablo Molina es bombero retirado, durante 30 años prestó servicio en distintas ciudades de Río Negro. Fundó la primera biblioteca de los Bomberos de la provincia y hoy es el guardián de la historia del cuartel de Roca.

• Juan Vignolo ejerció la medicina durante 52 años. Su vocación nació en la infancia, inspirado por el ejemplo de su tío, Garabito Román. Desde 1974 hasta 2010 fue médico oficial del Club Deportivo Roca.

• Alfredo Sacne hasta los 25 años se destacó como fisicoculturista nacional y fue reconocido por la revista “Apolo”. Hoy, con 84 años, continúa su carrera deportiva. De once ediciones del Tetra de la Manzana, ganó nueve. Un ejemplo de perseverancia, constancia y esfuerzo que lo llevó a obtener 192 trofeos.

• El Club de Antigüedades Móviles (CAM) es una institución social, cultural y deportiva con 93 socios y 25 años de trayectoria. Desde su fundación, resguardan, a través de autos, carruajes y carteles enlozados que cuentan historias y hablan sobre la cultura de la ciudad.

• El Hogar Elvira Herrera es una residencia universitaria con sede en la Iglesia San Cayetano, que brinda alojamiento a mujeres de pueblos y parajes donde no hay acceso a la educación secundaria. Desde 1984, alojaron a más de 65 mujeres, de las cuales 50 lograron terminar sus estudios.

• El Observatorio de Derechos Humanos nació como iniciativa de un grupo de estudiantes y profesores en el marco de una especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Este año celebra 20 años de trayectoria en defensa de los derechos de los más vulnerables.