Los influencers, el nuevo oficio de las redes sociales

Las tendencias del Siglo XXI avanzan en todo sentido. Hoy las modas, movimientos y fenómenos digitales van en conquista de todos los públicos y audiencias que tengan a su alcance. Parte de esto son los “infuencers”. Es un concepto que esta involucrado en menor o mayor medida en el mundo digital y se escucha constantemente.

Los influencers están en todos los lados: desde las campañas de publicidad de muchas marcas hasta las pantallas de casi todos los millennials.

“Es un fenómeno que se ha potenciado los últimos años, donde determinados líderes de opinión han sabido utilizar sus redes sociales para compartir lo que hacen y justamente sus contenidos con respecto a determinados temas. Han logrado que comunidades de adolescentes, jóvenes y adultos los sigan y apoyen sus propuestas”, definió Sofía Alicio, especialista en Medios Digitales, Comunicadora Social y Social Medio Manager de una agencia de marketing.

En el Alto Valle se ha comenzado a ver de a poco algunos personajes reconocidos que se han abierto camino en este campo digital y han conseguido tener credibilidad y popularidad sobre las cosas que hacen, ya que el poder de las redes sociales los ha convertidos en líderes mediáticos.

Abril Pazos es una chica universitaria de 18 años y estudia la carrera de Arquitectura. A partir de los 15 años comenzó a insertarse en las redes sociales. Hoy su fuerte es Instagram ya que tiene miles de seguidores que la acompañan en su camino de influencer, desde la adolescencia.

“Empece a subir fotos al principio y me hice más conocida cuando participe en un casting de modelos. A partir de ahí me empezaron a seguir muchísimas personas pero nunca pensé que iba a tener la cantidad que tengo ahora”, comentó Abril, una de las influencers neuquinas.

La influencer afirmó además que sus seguidores la acompañan y están presentes en sus posteos. “Muchas nenas o chicas me comentan y me dicen todo el tiempo que les gustan mis fotos o la ropa que uso. Cuando salgo a los bares o boliches algunos me preguntan si me puedo sacar una foto para que ellos las publiquen en sus redes sociales”, relató.

Las reacciones en “me gusta”, “me encanta” o los simples “retwitteos” son fundamentales para los influencers. “La repercusión que generan en los contenidos que postean son los que hace esa influencia en la audiencia. Algunas veces este reconocimiento por parte de su público se debe a que los conocen fuera de su vida online”, afirmó Alejandro Rost especialista en medios digitales y profesor en la carrera de Comunicación Social.

Otro influencer en la ciudad neuquina es Jacobo Patussi. Su reconocimiento y popularidad en las redes sociales se debe a que desde los 11 años patina en skate por toda la capital. Desde su adolescencia ha sido parte de comunidades donde se destacaba por su habilidad en la patineta.

“Cuando era chico siempre andaba en skate para todos lados y me destacaba del grupo de pibes que andaban. Hace un tiempo había dejado de hacer posteos en las redes sociales y yo sentía que tenia que volver a subir vídeos o fotos de lo que me gusta hacer. Cuando empece a subir instantáneamente me hablaron chicos que había conocido en algunos torneos de los que participe y también me comentaban chicos que siempre me siguieron y están en la misma onda que yo, que es el skate”, comentó Jacobo.

Y agregó: “A través de las redes sociales y de Instagram se puede llegar a otras personas que están en otras ciudades y provincias, hasta personas que viven fuera del país. Y también sirve para inspirar a personas que hacen lo mismo que yo y para que no dejen de hacer este deporte o estilo de vida”.

Reciben canjes

Ambos influencers llevan incorporado, a su vida cotidiana, las redes sociales y en especial Instagram. Y una de sus características mas importantes es que han logrado que marcas regionales y agencias representen sus productos o servicios.

“Acá en el Alto Valle es un fenómeno muy incipiente porque hay pocos referentes o influencers. Ser influencers hoy es un nuevo oficio emergente. Y las empresas de marketing o marcas de ropa y también productos los han visto para poder trabajar con estos líderes de opinión con el fin de hacer conocer sus marcas, proyectos y conseguir más clase en las redes sociales para potenciar sus ventas”, dijo Sofía Alicio.

Los dos influencers han recibido ofertas de canje de diferentes tiendas de ropa y accesorios para que los representen y hagan sus posteos en las redes sociales. “Después del casting que hice me empezaron a mandar mensajes privados para que eligiera un producto y me sacara una foto para poner en Instagram”, contó la influencer Abril.

No tienen porqué ser necesariamente gente famosa, políticos, funcionarios, personas culturalmente reconocidas o modelos. Hoy el influencer nace de sus redes sociales y es esa confianza que la audiencia le otorga la que les hace convertirse en embajadores. “Hoy en día se necesita que haya jóvenes que quieran ser influencers en las redes”, afirmó Alicio.