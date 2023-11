Los merenderos y comedores no paran ante la lluvia y ayudan a las familias en Roca

Hoy miércoles el temporal de lluvia afectó a diversas familias en la ciudad de Roca y los merenderos y comedores no dudaron en dar una mano a aquellos más afectados. Piden donaciones y la ayuda de la comunidad.

Florencia Gabba es integrante del merendero «Corazón Solidario» ubicado en Perito Moreno 3135 y explicó que varias familias se acercaron a pedir ayuda debido a que la lluvia inundó sus hogares. «Necesitamos naylon, una cama, ropa talle 14 y 16 de varón y nena, para un papá calzado 41 y 42 y para una mamá calzado número 37», indicó.

Las personas interesadas en acercar las donaciones al comedor o también se pueden comunicar al 2984 66-3518.

Por su parte, Mayra, del merendero «Por una Sonrisa» informó que muchas familias le escribieron. «Principalmente hay una mamá sola con dos menores y una hija de 20 años embarazada que se les está lloviendo toda la casa y solo le pudimos conseguir dos recortes de nylon», señaló y agregó «yo estoy atada de pies y manos porque no tengo nada».

La mujer además destacó que desde hace varias semanas no reciben ayuda con la mercadería que les brindan. «Solamente pude cocinar tres veces en el mes de octubre. Yo ayudo con comida a las familias, pero este mes quedé seca, ni un paquete de fideos les he podido dar«.

«La falta de mercadería hace imposible poder sostenerlo. Yo no recibo ningún plan, la única ayuda que recibo es de Desarrollo y Articulación Humano que son módulos de alimentos secos y en este mes que no me lo dieron fue terrible. En septiembre también me dieron menos de lo que me dan. Está muy difícil y con este temporal es donde la gente más sufre porque no pueden salir a trabajar. Está muy fea la situación», dijo angustiada Mayra.

Con respecto a las donaciones la trabajadora señaló que necesitan chapas, colchones, nylon, frazadas, ropa de distintos talles: «porque hay muchas casillas de madera». Las mismas se pueden acercar a su hogar ubicado en Félix Heredia 2133. En caso de no poder acercar las donaciones a los damnificados los interesados en colaborar pueden comunicarse con Mayra al 2984 75-6075.

«Si la comunidad nos ayuda podríamos activar mucho más», concluyó.

Por su parte, Paola, la referente del comedor «Rinconcito de luz» expresó que la situación «es terrible» y agregó que «hay familias que no tienen luz, tampoco leña, ni comida».

Es por ello que están juntando donaciones para poder ayudar a los vecinos que se comunican constantemente con ella. «Necesitamos colchones, frazadas y leña», destacó y agregó que hay mujeres que tienen a cargo muchos niños y no dan abasto.

La vecinasolidaria además señaló que hace meses no les llega la ayuda económica que reciben desde la provincia y la municipalidad para sostener el espacio. «Entregamos la rendición al municipio la semana pasada y aún no hay nada. Nos dijeron el lunes, pero ya es miércoles y tampoco llegó nada. Son 36 mil pesos, pero nosotros asistimos a más de 70 familias. Compramos una caja de pollo que se va en 3 comidas, una bolsa de cebollas está a $2500, papas a $5500 y un pack de azúcar $8000. El resto lo hacemos a pulmón, no alcanza», expresó.

Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones al merendero que está ubicado en la calle Paloma 2895. También se pueden comunicar con Paola al 2984 66-0115.