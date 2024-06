«Los tratamientos sin continuidad no sirven»: un colectivo de pacientes le reclama al Ipross remedios para el cáncer

El Instituto Provincial del Seguro Médico (IPROSS) sigue incumpliendo con la entrega de medicamentos y prestaciones. Eso aseguran los integrantes del colectivo de pacientes y familares que se conformó en Río Negro para visibilizar el tema. «Ni con amparos presentados en la Justicia cumplen. Ya no sabemos a quien acudir para que nos escuchen» dijeron desde ese grupo, que reúne a una veintena de damnificados.



La situación más desesperante la viven los que atraviesan enfermedades oncológicas. «A mi ‘viejita’, que tiene un cáncer de mama, le prestaban los remedios para hacer quimioterapia en el Centro Oncológico Integral (Coi) que funciona en Neuquén. Cuando el Ipross se dignaba a entregarlos se los devolvíamos. Pero ahora este centro se quedó sin stock. Eso significa que mi ‘vieja’ este mes deberá interrumpir su tratamiento, y la enfermedad avanzará» se lamentó Raúl Bustamante, que vive en Cipolletti.



Su mamá es María Cristina Da Ré. La obra social, cuándo él efectuó un amparo e hizo público el incumplimiento, sólo habilitó uno de los tres fármacos que le adeudaba. Por eso ahora, sin el respaldo del privado que aseguraba medicación «a préstamo», se complejizó la situación. «Mamá no sólo empeorará, sino que no tendrá una buena calidad de vida. Si remedios su cuadro no se soporta» destacó, indignado.



Las demoras que el hombre denuncia son compartidas por muchos pacientes, y pueden extenderse hasta por 8 meses. Además en los casos en los que las medicinas no tienen cobertura al 100% también hay problemas, porque se redujeron los porcentajes. «Antes, según el plan, cubrían un 40, 60 o 70% de las recetas, y ahora sólo un 15 o 17%» se lamentó Raúl.



Eso convierte en imposible el sostenimiento de los tratamientos para pacientes crónicos. «De casos como el de mi vieja ni hablar, porque los remedios salen de $9.000.000 a $20.000.000, e incluso más» precisó.

Aunque la falta de medicación es el tema más grave a eso se suma el pago de coseguros a los profesionales « nadie te atiende si no abonás entre $5000 y $7000, según el médico. Desde Ipross te dicen que no deberían pedírtelo pero ahora todos lo hacen» aseguró.



Otra de las afectadas es la cipoleña Susana Bonanata. Tiene 72 años, es médica laboral y padece leucemia mieloide crónica.



«Pareciera que Ipross quisiera ahorrar con nosotros, que consumimos medicación oncológica. Y no pueden hacerlo, porque son medicaciones que no tenemos forma de cubrir. La mía sale $6.000.000 mensuales» informó, apenada.



«La quimioterapia que yo recibo es por vía oral, y desde hace dos meses tengo que distanciar las tomas porque ellos no las entregan en tiempo y forma. Y eso implica discontinuar el tratamiento» detalló.



Reclamos como el suyo se multiplican, aunque también hay otros que demandan por prestaciones. Julieta Paques, por ejemplo, tiene 30 años, vive en El Bolsón y sufre una enfermedad nerviosa que le atrofia sus piernas y brazos. Se llama neuropatía Charcot-Marie-Tooth, y pide que se le autorice un estudio que le permitiría encarar un nuevo abordaje para la enfermedad, aunque hasta ahora su petición no tuvo éxito.



Que dice el Ipross

Lo cierto es que, ante la andanada de quejas, la entidad reconoció fallas.» «El instituto tiene dificultades para obtener cotizaciones, lo que genera demoras por parte de las droguerías, que eventualmente pueden no tener algo en stock» dijeron. Pero aseguraron que están «regularizando la entrega de medicación de alto costo».



Afirmaron también que «se gestionó y entregó medicación oncológica durante el mes de abril a 984 afiliados, realizando una inversión en medicamentos de alto costo y de planes especiales de aproximadamente $1.148 millones.Además, se gestionaron y procesaron 73.314 recetas durante el mismo mes» .



Pese a estos dichos, los pacientes sigue reclamando por medicinas que no llegan.«Un tratamiento sin continuidad no sirve» subrayaron los afectados.